In der Nacht zu Donnerstag ist am Schulgebäude der Realschule in der Wilhelmstraße eine Fensterscheibe demoliert worden. Wie die Polizei mitteilt, beträgt der Schaden etwa 150 Euro. Wie genau das Fensterglas zu Bruch ging, ließ sich im Nachhinein nicht genau feststellen. Hinweise zu dieser Straftat erbittet das Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333.