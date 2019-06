Fenster an Neuwiesenschule zerstört

Bei ihrem Kontrollgang haben Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens am Freitag gegen 23 Uhr festgestellt, dass an der Neuwiesenschule im Riempp-Weg die Glasscheiben von zwei Fensterscheiben eingeschlagen wurden. Wie die Polizei mitteilt, ist der genaue Zeitpunkt der Tat nicht bekannt. Da die Fenster nicht geöffnet wurden und da durch die entstandene Öffnung ein Eindringen in die Schulräume nicht möglich war, ist nicht davon auszugehen, dass versucht wurde, in das Schulgebäude einzubrechen. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/8033333.