Felix Kästle zeigt Bilder aus Rio

Rio de Janeiro stand vor anderthalb Jahren im Zeichen der Nachhaltigkeit. Rund 17000 Delegierte, mehr als 4000 Journalisten und Regierungschefs aus 112 Ländern, kamen zum Nachhaltigkeitsgipfel ins Messezentrum der 16-Millionen-Metropole. Jetzt erzählen die Fotos von Pressefotograf Felix Kästle in der Humpisschule, was Armut bedeutet und wie die Fischer gegen einen Stahlkonzern ankämpfen, der für die Umweltverschmutzung verantwortlich gemacht wird. Kästle begleitete als Nachrichtenagentur-Fotograf unter anderem Bundesentwicklungshilfeminister Dirk Niebel durch die Elendsviertel von Rio. „Die Erzählung macht mehr aus den Bildern“, fasste Marco Neher seinen Eindruck zusammen. Felix Kästle arbeitet als freier Journalist und Pressefotograf außer für Schwäbisch Media auch für die Deutsche Presseagentur. Die Fotoausstellung ist noch die nächsten Wochen in der Humpis-Schule zu sehen.