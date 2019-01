Felix Hörger bleibt bis 2021 beim FV

Erste Vertragsverlängerung beim Fußball-Oberligisten FV Ravensburg: Felix Hörger hat bis 30. Juni 2021 verlängert. Das hat der Sportliche Leiter Peter Mörth am Montag bekannt gegeben.

Hörger wechselte im Sommer 2017 vom SSV Ulm 1846 nach Ravensburg und entwickelte sich dort zum absoluten Leistungsträger. „Für uns ist er ein ganz wichtiger Spieler“, sagt Mörth. Auch Trainer Steffen Wohlfarth wollte den flexibel einsetzbaren Defensivspieler unbedingt weiter in seiner Mannschaft haben. In dieser Saison kam Hörger verletzungsbedingt bislang nur auf fünf Einsätze. In der Rückrunde soll und will der 27-Jährige aber wieder voll angreifen und mithelfen, dass der FV in der Tabelle von Rang elf weiter nach oben klettert.

Einen Vertrag bis zum Sommer 2020 besitzen zudem noch Torwart Haris Mesic, Innenverteidiger Philipp Altmann und Außenverteidiger Moritz Strauß sowie die beiden Offensivspieler Daniel Schachtschneider und Max Chrobok. Mit allen anderen Spielern im Kader werden nun nach und nach Gespräche über die Zukunft geführt. „Die Spieler wissen, dass sie auch um neue Verträge spielen“, sagt Mörth, der klarmacht: „Wir beobachten den einen oder anderen genau, der sich noch steigern muss.“ Bei einigen müsse nach einer durchwachsenen Hinrunde die Leistungskurve in der Rückrunde wieder nach oben zeigen.

Am Samstag hat der FV sein Training nach der Weihnachts- und Neujahrspause wieder aufgenommen. Das erste Testspiel bei Austria Lustenau ist bereits an diesem Samstag. Die Rückrunde in der Oberliga startet für den FV am Samstag, 16. Februar, mit der Partie beim Tabellenletzten FC Germania Friedrichstal.