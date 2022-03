Feiern in Zeiten von Krieg in Europa? - Leser von Schwäbische.de reden Klartext

Das Ende der Corona-Maßnahmen bedeutet, dass künftig auch wieder Veranstaltungen wie Stadtfeste stattfinden dürfen. Doch hat eine Krise die nächste abgelöst: der Krieg in der Ukraine.

Ist es also moralisch vertretbar, ein Stadtfest zu feiern, wenn andernorts in Europa Krieg herrscht? Nein, meint der Tuttlinger Gemeinderat und sagt das Stadtfest ab.

Die Entscheidung spaltet die Meinung - die einen finden es angemessen, andere halten es für übertrieben.

Wir haben unsere Leserinnen und Leser gefragt: Feiern in Zeiten von Krieg - Wie denken Sie darüber?

Hier eine Auswahl der Antworten:

Der Ukraine ist nicht geholfen, wenn wir auf Feiern verzichten - eher sollten wir solche Feste zum Spenden sammeln nutzen.

Bettina F.: Ich finde, dass es wieder Feiern geben sollte - nach der langen Corona-Zeit sehnen wir uns alle danach. Und in der Regel können Vereine so ihre Vereinskasse aufbessern, was sie zwei Jahre nicht konnten. Der Ukraine ist nicht geholfen, wenn wir auf Feiern verzichten - eher sollten wir solche Feste zum Spendensammeln nutzen - oder als Friedensfest deklarieren.

Ich verstehe nicht ganz, weshalb unsere Moralvorstellung so stark von der Nähe des Kriegs zu unserer Heimat abhängt.

Thomas H.: Wir haben seit Jahrzehnten mehr oder weniger konstant Krieg (auch mit europäischer Beteiligung) auf der Welt. Ich verstehe nicht ganz, weshalb unsere Moralvorstellung so stark von der Nähe des Kriegs zu unserer Heimat abhängt. Wären wir ethisch so korrekt, hätten wir schon lange keine Feste mehr feiern dürfen. Man bekommt dabei fast den Eindruck, dass sich unsere Moralvorstellungen an der Hautfarbe der Opfer orientiert. Je dunkler die Haut, desto egaler wird es uns. Doppelmoral?

Nur weil ein Fest gefeiert wird, heißt es noch lange nicht, dass wir keine Anteilnahme an diesen Geschehnissen nehmen.

Lars S.: Schon immer wurde in der Welt getötet, vergewaltigt, gequält und viele andere schlimme Dinge passierten. Jetzt sind diese schrecklichen Dinge so nah wie schon lang nicht mehr. Trotzdem sollten weiterhin Feste gefeiert werden und Menschen sollten sich lachend treffen und zusammen hocken, singen und tanzen. Denn genau dies ist ein Zeichen dafür, dass wir uns nicht davon unterkriegen lassen. Wenn alle schrecklichen Dinge, die auf der Welt passieren, uns dauerhaft beeinflussen würden, dann gäbe es nie wieder ein Fest. Und nur weil ein Fest gefeiert wird, heißt es noch lange nicht, dass wir keine Anteilnahme an diesen Geschehnissen nehmen.

Ja, es ist richtig in Zukunft wieder angemessen zu feiern.

Fritz K.: Ja, es ist richtig, in Zukunft wieder angemessen zu feiern. Die vergangenen zwei Jahre Corona habe sehr viel in unserer Welt verändert, im Guten wie im Schlechten. Der Krieg in der Ukraine ist schrecklich und unmenschlich, jedoch war und ist der Krieg in Syrien und Afghanistan auch noch real und wir haben vor Corona gefestet und gefeiert, obwohl diese Kriege stattfinden. Ich denke, wir müssen mit der weltpolitischen Lage lernen umzugehen und aus der Vergangenheit der Politik von Frau Merkel, Bundeskanzlerin a.D., und Ihrer Verbündeten lernen, dass so etwas nie wieder passieren darf, in die Abhängigkeit von Russland zu gelangen.

Wieder wegen des Krieges alles ausfallen zu lassen, wird vielen Unternehmen nach Corona den Rest geben.

Reinhard K.: Krieg hat es auch schon vor dem russischen Überfall auf die Ukraine gegeben. Nur eben nicht so nah vor der eigenen Haustür. Vor 25 Jahren wurde der Fasching und viele andere Feste wegen des Golfkrieges abgesagt. Und hat es was gebracht? Moralisch gesehen wäre eine Absage aller Feste und Feiern angemessen, nur geht das Leben für uns eben trotzdem weiter und alle müssen ihr Einkommen bestreiten und von etwas leben. Wieder wegen des Krieges alles ausfallen zu lassen, wird vielen Unternehmen nach Corona den Rest geben. Die Frage bleibt dann, ob das Putin in irgendeiner Form beeindruckt. Ich persönlich denke aber, dass dies den Kriegstreiber überhaupt nicht interessiert. Ob das jetzt moralisch vertretbar ist oder nicht, sollte jedem Veranstalter selbst überlassen werden. Menschen, die einfach Lust zu feiern haben, wird es nun nach zweijähriger Durststrecke mehr als genug geben.

Ich finde, die Absage des Stadtfestes nicht verhältnismäßig und die Gründe sind nicht nachvollziehbar.

Joachim B.: Warum soll man denn nicht feiern, wenn man immer wegen irgendwelchen Unruhen, Kriegen o.ä. nicht feiern soll, dann können wir alle Feste zukünftig sein lassen, denn irgendwo auf der Welt ist immer was los. Klar ist der Krieg in der Ukraine schlimm, aber es wäre ja auch eine Chance für die Geflüchteten, mal etwas Ablenkung zu bekommen. Fast überall hier in der Gegend werden die Feste durchgeführt oder weiter geplant, nur leider muss OB Beck da mal wieder aus der Rolle fallen, inklusive der meisten Stadträte. Ich finde, die Absage des Stadtfestes nicht verhältnismäßig und die Gründe sind nicht nachvollziehbar.

Wer miteinander spricht und feiert, wird in seinem Gegenüber keinen Feind, sondern einen Mitmenschen sehen.

Thomas K.: Gehen wir einmal davon aus, dass es sich nicht um Trinkgelage handelt, sind Feste ein Ort der Begegnung. Wenn es sich, wie im Falle des Tuttlinger Stadtfest, um eine Veranstaltung handelt, bei der u.a. auch die ganzen Kulturvereine öffentlich in Erscheinung treten, ist ein solches Fest ein Ort des friedlichen Zusammenkommens und der Verständigung: Wer miteinander spricht und feiert, wird in seinem Gegenüber keinen Feind, sondern einen Mitmenschen sehen.