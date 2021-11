Feierabend-Überblick 29.11.: Das war heute in der Region wichtig

Wir bieten Ihnen werktags gegen 18 Uhr auf Schwäbische.de einen Feierabend-Service an. Sie erhalten fünf wichtige Nachrichten und Informationen des Tages aus der Region und für die Region auf einen Klick.

Das war heute in der Region wichtig:

Unternehmen am Bodensee sperren Mitarbeitenden ohne 2G-Nachweis den Werksausweis

Airbus, ZF und Rolls-Royce kontrollieren die 3G-Regel in ihren Werken digital in den Mitarbeiterausweisen. (Foto: rrps/ZF/Kästle/dpa)

Seit Mittwoch gilt sie, die 3G-Regel am Arbeitsplatz. Eine logistische Herausforderung, die es für viele Arbeitgeber zu meistern gilt – auch für die Großbetriebe in Friedrichshafen und Umgebung. Das Prinzip ist klar geregelt: Ins Werk reinkommen nur diejenigen, die geimpft, genesen oder getestet sind. (HIER LESEN)

Anonymer Glückspilz aus der Region gewinnt 100.000 Euro im Lotto

100 000 Euro hat ein anonymer Tipper aus Aalen im Lotto gewonnen. (Foto: Claus Morgenstern)

Bei der Samstagsziehung vom 22. November erzielte der Glückspilz einen Gewinn von 100 000 Euro in der Zusatzlotterie Super 6. Schlüssel war die passende sechsstellige Gewinnzahl 200136. Der Spielteilnehmer versuchte sein Glück im Klassiker Lotto 6aus49. Für einen Einsatz von 1,25 Euro nahm er auch an der Zusatzlotterie teil. Die Wahrscheinlichkeit auf den Treffer lag bei eins zu einer Million. (HIER LESEN)

Den Strafzettel gibt es im Allgäu jetzt per App

Mit einer Handy-App stellen Polizisten im Allgäu jetzt Strafzettel aus. (Foto: Daniel Hohlfeld/PP Schwaben Süd/West)

Der klassische Strafzettel in Papierform wird zum Auslaufmodell. Künftig erfassen die Beamtinnen und Beamten im Allgäu die Verstöße per App. Bürgerinnen und Bürger können einen Verstoß nun online auf einem Bürger-Infoportal einsehen. Die Polizisten bringen diese Bürgerbenachrichtigung am Fahrzeug an oder übergeben diese persönlich an die Autofahrer. (HIER LESEN)

Junge Frau stirbt bei Glät­te­un­fall - Aufprall auf Linienbus

An der Unfallstelle am Montagmorgen. (Foto: Heckmann)

Der Fahrer des Linienbusses versuchte noch, dem Auto nach rechts auszuweichen, konnte jedoch den Zusammenstoß nicht verhindern. Durch das Ausweichmanöver und den Aufprall rutschte der Bus in den Straßengraben. Im Bus befanden sich keine Fahrgäste. Die 19-Jährige wurde durch den Aufprall so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. (HIER LESEN)

Lucha fordert Bundesnotbremse und kündigt weitere Verschärfungen an

Baden-Württembergs Gesundheitsminister will umgehende und einheitliche Sofort-Maßnahmen zur Bewältigung der Notlage. (Foto: Marijan Murat / dpa)

Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) fordert die erst vor kurzem ausgelaufene „epidemische Lage nationaler Tragweite“ noch in den kommenden Tagen zurück, um in der Corona-Lage über schärfere Maßnahmen entscheiden zu können. Auch Freizeit- und Sportveranstaltungen sollen verboten oder eingeschränkt werden. (HIER LESEN)