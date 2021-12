Feierabend-Überblick 15.12.: Fünf Top-Nachrichten aus der Region

Wir bieten Ihnen werktags gegen 18 Uhr auf Schwäbische.de einen Feierabend-Service an. Sie erhalten fünf wichtige Nachrichten und Informationen des Tages aus der Region und für die Region auf einen Klick.

Der Feierabend-Überblick:

Mehr Menschen als gedacht könnten in der Region wirkungslose Impfungen erhalten haben

Ein medizinischer Mitarbeiter setzt am Arm eines Jugendlichen zur Corona-Impfung an. (Foto: Daniel Karmann / DPA)

Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Konstanz und der Kriminalpolizei Friedrichshafen ist es in einer Praxis im westlichen Bodenseekreis, die Impfungen gegen das Coronavirus durchgeführt hat, in mehreren Fällen zu Auffälligkeiten gekommen. Aufmerksam wurde die Staatsanwaltschaft Anfang Dezember auf die Praxis im Bodenseekreis durch die Anzeige einer Patientin. Offenbar könnten jedoch noch viel mehr Menschen betroffen sein. (HIER LESEN)

Polizei verbrennt bei Operation „Schneeschmelze“ Kokain im Wert von 270 Millionen Euro

Der Greifarm eines Krans befördert in einer Müllverbrennungsanlage Kokain zusammen mit Restmüll in die Brennkammer der Anlage. Im Rahmen der Operation „Schneeschmelze“ hat die bayerische Polizei unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen das Kokain an einem geheimen Ort in einer Müllverbrennungsanlage in Oberbayern vernichtet. Das Rauschgift höchster Reinheit stammt aus verschiedenen Sicherstellungen der vergangenen Jahre. Es ist die größte Vernichtungsaktion von Drogen in der Geschichte der bayerischen Polizei.

Das weiße Pulver gehört zu den beliebtesten Drogen in Deutschland: Kokain. Inzwischen wird es tonnenweise aus dem Verkehr gezogen - und vernichtet. Die Operation „Schneeschmelze“ ist einmalig in der Geschichte der bayerischen Polizei. Noch nie haben Beamte dort auf ein Mal so viel Rauschgift vernichtet wie an diesem kalten Dezembertag. Schwer bewaffnete Polizisten sicherten den Ort ab, denn die Sorge war groß, dass Kriminelle versuchen, das zurückzuholen, was die Beamten vernichten wollten. Wir zeigen die Fotos der Aktion in Neu-Ulm. (HIER LESEN)

Smith&Nephew rudert plötzlich zurück: Tuttlinger Standort wird doch nicht geschlossen

Bei Smith&Nephew in Tuttlingen geht es weiter. 230 Mitarbeiter dürfen aufatmen (Foto: Klebaum)

Im Juni hatte Smith&Nephew angekündigt, den Standort im Tuttlinger Ortsteil Möhringen schließen zu wollen. In zwei bis drei Jahren sollten dort keine orthopädischen Produkte mehr gefertigt werden. Als Grund gibt das Unternehmen an, dass der Standort „die Kriterien des zukünftigen Produktionsnetzwerkes“ nicht erfüllen werde. 220 Mitarbeiter des Medizintechnik-Unternehmens bangen seitdem um ihre Jobs, es gab heftige Proteste. Jetzt ist die Schließung des Unternehmensstandorts ist vom Tisch. Woher kommt der Sinneswandel? (HIER LESEN)

Land macht Ernst mit der Windkraft - An diesen Stellen sollen neue Windräder entstehen

Die Task Force des Landes zum Windkraft-Ausbau hat erste Schritte zur Beschleunigung vorgelegt. (Foto: Tom Weller/dpa)

Mehr Windräder, mehr Fotovoltaik-Anlagen, und zwar schnell: So lautet der Auftrag der Taskforce, die die Landesregierung vor sechs Wochen zum schnelleren Ausbau erneuerbarer Energiequellen ins Leben gerufen hat. Die grün-schwarze Landesregierung hat sich per Gesetz dazu verpflichtet, das Land bis 2040 klimaneutral zu machen. Aktuell drehen sich landesweit aber gerade einmal 755 Windräder. Die Zeit zwischen einem Bauantrag für eine Windkraftanlage und deren Errichtung dauert aktuell noch bis zu sieben Jahre - die Landesregierung will sie halbieren. Jetzt hat Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) in Stuttgart erste Ergebnisse präsentiert. (HIER LESEN)

Kinderimpfung: Jetzt beginnen oder doch noch warten? Das sagen Experten

Ein neunjähriges Mädchen wird in Begleitung seiner Mutter bei einer Impfaktion bei Hamburg mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer geimpft. (Foto: Christian Charisius)

Keine Frage zur Pandemie verunsichert Eltern gerade mehr als jene nach der Kinderimpfung. Soll, muss, kann, darf ich mein Kind impfen? Die Stiko hat eine klare Covid-19-Impfempfehlung für alle 12- bis 17-Jährigen ausgesprochen, für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren wird eine Corona-Impfung aktuell nur für Kinder mit bestimmten Vorerkrankungen empfohlen. Der Überblick über die Debatte und die wichtigsten Fragen dazu. (HIER LESEN)