Feierabend-Überblick 13.12.: Das war heute für die Region wichtig

Verfassungsschutz befürchtet weitere Gewalttaten aus Corona-Protest-Milieu im Südwesten

Verfassungsschutz befürchtet weitere Gewalttaten aus Corona-Protest-Milieu im Südwesten. (Foto: DROFITSCH/EIBNER via www.imago-images.de)

Die Sicherheitsbehörden in Baden-Württemberg rechnen mit weiteren Gewalttaten aus Protest gegen geltende Corona-Regeln. „Insbesondere bei einer Verschärfung der Maßnahmen bis hin zu einer Impfpflicht, die nun für Baden-Württemberg auch in einem Gutachten als sinnvoll bestätigt wurde, sind auch gewaltbezogene Aktionen und Angriffe zu befürchten", sagte ein Sprecher des Stuttgarter Innenministeriums der „Schwäbischen Zeitung" am Montag.

18-jährige Aalenerin meldet sich bei Polizei – Auch Seniorin wieder aufgetaucht

Wie die Polizei mitteilt, hat die vermisste 18-Jährige von selbst wieder gemeldet. (Foto: Friso Gentsch/dpa)

Die 18-jährige Aalenerin, die seit Samstag vermisst wurde, hat sich inzwischen bei der Polizei gemeldet. Die Fahndung nach ihr wurde deshalb eingestellt. Mittlerweile hat die Polizei gemeldet, dass auch die 70-jährige Frau aus Wasseralfingen, die seit Sonntag, 16 Uhr, als vermisst galt, wieder aufgetaucht ist.

Apotheker zeigen immer mehr Impfpass-Fälscher an

Immer wieder tauchen gefälschte Impfpässe im Landkeis Ravensburg auf. (Foto: dpa/Marijan Murat)

Die Polizei in Ravensburg bekommt immer mehr Anzeigen aus Apotheken, wonach Betrüger versuchen, sich mit gefälschten Corona-Impfpässen digitale Zertifikate zu erschleichen. Das bestätigte Oliver Weißflog, Sprecher des Präsidiums Oberschwaben, auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung". Dieser Trend sei in den vergangenen Wochen im Grunde bei allen Dienststellen des Polizeipräsidiums festzustellen gewesen.

Lotto-Glückspilz vom Bodensee kassiert mit nur 5 Euro Einsatz ordentlich ab

100.000 Euro gehen nach Überlingen: Laut Pressemitteilung spielte der Gewinner vom Bodensee den Lotto-Klassiker 6 aus 49 und nahm zusätzlich für fünf Euro an der Glücksspirale teil. (Foto: Archiv: Lotto)

Bei der Ziehung am vergangenen Wochenende hat eine noch unbekannte Tipperin oder ein Tipper einen Volltreffer gelandet. Sie oder er darf sich über eine satte Summe freuen. Der Glückspilz vom Bodensee spielte den Lotto-Klassiker 6 aus 49 und nahm zusätzlich für fünf Euro an der Glücksspirale teil. Das war die richtige Entscheidung.

Stillgelegtes Krankenhaus 14 Nothelfer wird nun auch zum Impfzentrum

Nachdem das ehemalige Krankenhaus 14 Nothelfer im November bereits zum regionalen Testzentrum aufgebaut wurde, legen die Verantwortlichen der Gemeinsam-neue-Wge-GmbH (GnW) nun nach: Ab sofort werden in dem Gebäudekomplex an der Ravensburger Straße auch Impfungen angeboten – und zwar im großen Stil.