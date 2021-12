Feierabend-Überblick 08.12.: Das war heute für die Region wichtig

Wir bieten Ihnen werktags gegen 18 Uhr auf Schwäbische.de einen Feierabend-Service an. Sie erhalten fünf wichtige Nachrichten und Informationen des Tages aus der Region und für die Region auf einen Klick.

Das war heute für die Region wichtig:

Schüler in Baden-Württemberg können vor Weihnachten in Quarantäne - Lehrer ärgern sich

Eine Lehrerin schreibt in einer Schule an die Tafel. (Foto: Sebastian Gollnow / DPA)

Schülerinnen und Schüler können sich in Baden-Württemberg unmittelbar vor den Weihnachtsferien für mehrere Tage in eine selbstgewählte Quarantäne begeben. Damit soll die Infektionsgefahr vor den Ferien begrenzt werden, heißt es in einem Brief des Kultusministeriums an die Schulen im Land. Das Ministerium verstehe den Wunsch einiger Eltern, sich in der Zeit unmittelbar vor den Feiertagen isolieren zu wollen. (HIER LESEN)

Schneefall und Glatteis in der Region

Weiße Pracht: Der Schnee verwandelte Aulendorf in eine winterliche Stadt. (Foto: Claudia Buchmüller)

In Oberschwaben und im Allgäu hat bereits am Morgen heftiger Schneefall eingesetzt, die Straßen sind teils glatt und noch nicht vollständig geräumt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor starkem Schneefall und Glätte in der Region. Die Wetterwarte Süd gibt eine Prognose ab. (HIER LESEN UND SEHEN)

Regio S-Bahn rollt jetzt als Lightversion

Im Gebiet der länderübergreifenden „Regio S-Bahn Donau-Iller“ fahren ab Sonntag, 12. Dezember, Züge mit neuem Logo. (Foto: Olaf Bertsche)

Ab Sonntag, 12. Dezember, nimmt die „Regio S-Bahn Donau-Iller“ mit dem Fahrplanwechsel erstmals spürbar Fahrt auf. Auf einigen Zügen auf den Strecken, die die Region sternförmig auf grob gesagt fünf Linien an Ulm anbinden, prangt das neue Logo. (HIER LESEN)

„Um ein Bier zu trinken, lässt sich niemand testen“: Vesperstüble in Kehlen macht nicht mehr auf

Seit Mitte August geschlossen: Das Vesperstüble in Kehlen. (Foto: rwe)

Martin Schlachter, besser bekannt als „Schlade“, hatte es gleich am Tag nach dem „Bahnübergang Zu Fest“ angekündigt: „Das war unser letzter Auftritt in Kehlen. Nach momentanem Stand werden wir nicht mehr öffnen“. Was der Wirt des Vesperstübles damals, am 11. August, prognostizierte, tritt so ein. „Wir machen nicht mehr auf“, bekräftigt er dieser Tage auf SZ-Anfrage. Die Gründe dafür sind vielfältig. (HIER LESEN)

Auch für Kurzzeitparker: Lindauer Stadträte stellen Weichen für Parkhaus mit 500 Stellplätzen

Das Parkhaus am Karl-Bever-Platz – vom Park aus betrachtet. (Foto: Animation: Stadt Lindau)

Der Stadtrat hat die Weichen für ein Parkhaus am Karl-Bever-Platz mit 500 Stellplätzen gestellt. Auch Kurzzeitbesucher sollen dort parken dürfen. Die Verwaltung wird die Planung und Kostenberechnung dazu vornehmen und eine Visualisierung beauftragen. Die Bunte Liste kündigt Widerstand an. (HIER LESEN)