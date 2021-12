Feierabend-Überblick 06.12.: Das war heute für die Region wichtig

Wir bieten Ihnen werktags gegen 18 Uhr auf Schwäbische.de einen Feierabend-Service an. Sie erhalten fünf wichtige Nachrichten und Informationen des Tages aus der Region und für die Region auf einen Klick.

Das war heute für die Region wichtig:

Ministerium zu entschuldigt sich für 2G-Wirrwarr: „Nicht optimal gelaufen“

Ein Aufkleber an einer Glastür weist auf die 2G-Regel hin. (Foto: Daniel Reinhardt / DPA)

Nach dem jüngsten Hin und Her bei den neuen Corona-Regeln im Land hat das Gesundheitsministerium Fehler eingeräumt und um Verständnis für die drängenden Abläufe des Verfahrens geworben. „Ja, das ist nicht optimal gelaufen“, sagte ein Sprecher am Montag der dpa. Allerdings gelte eine Verordnung auch erst zum Zeitpunkt ihrer Notverkündung. Die Regeln verständlich in Text und Video. (HIER LESEN UND SEHEN)

36-Jähriger ohne 2G-Nachweis im Restaurant – Was ihm und dem Wirt jetzt droht

Die Polizei erwischt einen Mann, der sich nicht an die 2G-Regel gehalten hat. Das hat auch Konsequenzen für den Wirt. (Foto: Symbol: dpa)

Seit es die 2G- und 3G-Regelungen gibt, kontrolliert die Polizei immer wieder Gaststätten. So auch am Freitag. Dabei erwischten die Beamten einen Mann, der ohne Nachweis unterwegs war. Was ihm jetzt blüht und welche Konsequenzen die ganze Sache für den Wirt hat. (HIER LESEN)

Menschen campen tagelang für die Chance auf einen Bauplatz

In Pavillons und einem größeren Zelt campieren Bauplatz-Interessenten bereits seit Freitag vor dem Gemeindehaus in Hürbel, wo am Mittwoch die Vergabe von 20 Bauplätzen über die Bühne geht. (Foto: Bernd Baur)

Wer zuerst kommt, mahlt zuerst - nach diesem Windhundverfahren will die Gemeinde Gutenzell-Hürbel Bauplätze vergeben. Um einen der begehrten Plätze zu bekommen, begannen die ersten Menschen schon am Freitag damit, vor dem Rathaus zu kampieren - inmitten winterlicher Temperaturen. Das sorgte zwar für Kritik an der Vorgehensweise, aber auch für Solidarität unter den Bewerbern. (HIER LESEN)

Unsichere Zukunft für das Southside in Neuhausen ob Eck

Noch bis 2025 läuft der Vertrag zwischen Take-off und den Southside-Festival-Betreibern. Was danach kommt, ist völlig offen. (Foto: Christoph Schmidt)

Der Gewerbepark Take-off will mehr Platz für Unternehmen schaffen. Dabei geht es auch um eine Verkleinerung des Flug- und Landeplatzes auf dem Areal. Das könnte auch Auswirkungen auf das Southside haben. Zumal die Zukunft des Festivals auch sonst noch nicht gesichert ist. Denn nur bis 2025 haben die Southside-Veranstalter einen Vertrag mit dem Gewerbepark; darüber hinaus ist das Festival nicht in trockenen Tüchern. (HIER LESEN)

Schnee und Graupel überraschen Autofahrer: Blechschaden auf A96

Plötzlich wechselnde Straßenverhältnisse auf der A 96 zwischen Lindau und Weißensberg wurden zwei Autos zum Verhängnis. Es blieb aber bei Blechschäden. (Foto: Christian Flemming)

Rutschpartie: Schnee- und Graupel haben am Sonntagabend und in der Nacht auf Montag zu Unfällen auf der A 96 Richtung München kurz vor der Ausfahrt Weißensberg geführt. Wie die Lindauer Polizei mitteilte, kam es am Samstagabend gegen 20.15 Uhr im Bereich Weißensberg gleich zu zwei Unfällen zur gleichen Zeit. Auch um 0.20 Uhr kam es noch einmal zu einem Einsatz. (HIER LESEN)