Aufsteigender Wasserdampf in einem Saunabereich hat am Dienstag gegen 23 Uhr in einem Fitness-Center in der Ravensburger Straße „Pfannenstiel“ einen Alarm ausgelöst. Von der eintreffenden Freiwilligen Feuerwehr Ravensburg wurde der Melder zurückgesetzt, teilt die Polizei mit.