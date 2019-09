Wegen eines Überfallalarms sind am Dienstag gegen 10.45 Uhr mehrere Polizeistreifen zu einem Discounter in die Marienburger Straße in Ravensburg ausgerückt. Vor Ort wurde laut Polizei festgestellt, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Wie beziehungsweise durch wen der Alarm ausgelöst wurde, konnte nicht in Erfahrung gebracht werden.