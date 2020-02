FDP wählt Ortsvorstand neu

Turnusgemäß hat der Ortsverband Ravensburg der Freien Demokraten seine Mitgliederversammlung abgehalten, bei dem auch ein neuer Ortsvorstand gewählt wurde. Der Ortsverbandsvorsitzende Christoph Hackel teilte laut eines Presseschreibens der Partei mit, dass neben neben dem Stimmenzuwachs bei den vergangenen Wahlen, auch der Ortsverband im Jahr 2019 einen Mitgliederzuwachs von rund zehn Prozent verzeichnet habe.

Dieser Zuwachs schlug sich so auch bei der Wahl des neuen Ortsvorstandes nieder, heißt es weiter in dem Pressebericht: Neben den wiedergewählten Christoph Hackel (Vorsitzender), Markus Waidmann (stellvertretender Vorsitzender), Heidi Gairing (Beisitzerin) wurden erstmals Hartwig Studemund als stellvertretender Vorsitzender sowie Axel Sugg, Oliver Leibfarth und Georg Frede als Beisitzer in den Vorstand gewählt. Unser Bild zeigt (von links) Bundestagsabgeordneter Benjamin Strasser und der neue Ortsvorstand Georg Frede, Heidi Gairing, Markus Waidmann, Ortsverbandsvorsitzender Christoph Hackel, Axel Sugg, Oliver Leibfarth und Hartwig Studemund.