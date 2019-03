FDP-Ravensburg nominiert ihre Gemeinderatskandidaten

Die Mitglieder des FDP-Ortsverbandes haben ihre Kandidaten für den Gemeinderat Ravensburg nominiert. Aufgestellt seien auf der offenen Liste gleichermaßen FDP-Mitglieder und nicht parteigebundene Liberale, heißt es in einer Pressemitteilung der Partei. Bereits vertreten im Gemeinderat sind Oliver Schneider und Thomas Gihring. Beide wollen wieder in den Stadtrat einziehen.

Die Vorsitzenden des Ortsverbandes Christoph Hackel und Markus Waidmann freuten sich, noch mehr neue Mitglieder und Kandidaten für die liberale Idee zu begeistern als 2014, so der Pressetext. Die Berufs- und Lebenserfahrung der Kandidaten garantiere Unabhängigkeit und eigene Sachkenntnis gegenüber den Vorschlägen der Verwaltung, heißt es weiter. Dass die Kandidatenaufstellung begleitende Diskussionspapier setzt auf folgende Schwerpunkte: Beseitigung der Wohnungsknappheit durch Erleichterung des Bauens statt Behinderung, Förderung der frühkindlichen Bildung, zum Beispiel durch Bildungsverträgen mit den Eltern sowie innovative, technikorientierte Verkehrspolitik unter Einbeziehung neuer Verkehrsmittel wie elektrisch betriebener Kleinbusse und Roller nach dem Vorbild vieler anderer Städte.

Stadtrat Oliver Schneider legt seine Schwerpunkte auf die Förderung des Sports und ist ein Unterstützer einer weiteren Sporthalle. Er wendet sich gegen Denkverbote bei der Förderung des ÖPNV und erachtet die Prüfung einer Seilbahnverbindung zwischen der neuen Oststadt und der Innenstadt über die Veitsburg als diskussionswürdig. Mit Franz Frankenhauser, FDP-Vertreter im Regionalverband Bodensee-Oberschwaben, und Stadtrat Winfried Nagel und Thomas Gihring nimmt die Liste besondere Kompetenz im Sinne eines pragmatischen Ansatzes im Wohnungsbau für sich in Anspruch, so der Pressetext. Markus Waidmann sieht seinen Beitrag im Gremium in den Bereichen nachhaltiger Infrasdtrukturmaßnahmen und einer optimierten Verkehrsraumauslastung, sowie der dringend gebotenen Digitalisierung der Verwaltungsprozesse. Anett-Dieterich-Auerswald sieht ihre Interessen in der Förderung des örtlichen Handels der Einkaufstadt Ravensburg; Manuela Garro Schneider und Bajram Beluli möchten ihren Beitrag für eine multikulturelle und tolerante Stadtgesellschaft leisten. Blerta Beluli besetzt die frühkindliche Bildung als weiteren Schwerpunkt der Bildungspolitik.

Das Kommunalwahlprogramm wird die Partei und die Kandidaten in ihren Sitzungen bis April beschließen und den Wählern in zahlreichen öffentlichen Veranstaltungen vorstellen, so das Schreiben abschließend.