FDP Ravensburg diskutiert über Energiewende

Unter dem Motto „Energiewende als Erfolgsstory“ diskutiert der FDP-Ortsverband Ravensburg neue Ansätze für eine erfolgreiche Umsetzung der Energiewende. Wie aus einer Pressemitteilung des Ortsverbands hervorgeht, sind Gäste zu der Online-Veranstaltung am Mittwoch,15. September, ab 19.30 Uhr willkommen. In einem einführenden Vortrag zeigt Manfred Moosmann aus Tettnang auf, wie mit neuen Technologien eine grundlastsichere und klimaneutrale Energieversorgung umgesetzt werden kann. Interessenten werden gebeten, sich per E-Mail an m.moosmann@gmx.net anzumelden. Den Link für die Zoom-online-Konferenz erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann per E-Mail.