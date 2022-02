FDP-Politiker besucht das Gymnasium St. Konrad

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am vergangenen Montag begrüßte die Kursstufe 1 des Gymnasiums St. Konrad den FDP-Bundestagsabgeordneten Benjamin Strasser. Nach einem kurzen Impulsvortrag konnten die Schülerinnen und Schüler eineinhalb Stunden lang Fragen zu verschiedenen Themenbereichen an ihn stellen, insbesondere zu seiner neuen Aufgabe als Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der Justiz. Aber auch seine Work-Life-Balance oder seine Entscheidung, sich aktiv in der FDP zu engagieren, waren Thema. Auf Fragen zu persönlichen Belangen, Hoffnungen oder Wünschen erhielten die Schüler offene und ehrliche Antworten des Bundestagsabgeordneten. Der Besuch hat den Schülerinnen und Schülern sowohl einen tiefen Einblick in die vielfältige Arbeit eines Politikers als auch neue Perspektiven auf politische und gesellschaftliche Themen vermittelt.