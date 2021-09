Bundestagskandidat Benjamin Strasser hält Digitalisierung für das wichtigste Zukunftsthema

Zur Person

Benjamin Strasser ist 34 Jahre alt und ledig. 2006 trat er in die FDP ein. Der Rechtsanwalt aus Berg kam 2017 zum ersten Mal über die Landesliste in den Deutschen Bundestag und wurde diesmal auf Platz 6 abgesichert, sein Wiedereinzug gilt daher als sicher.

Strasser beschäftigt sich hauptsächlich mit Innenpolitik und gehört dem Untersuchungsausschuss an, der den Terroranschlag von Anis Amri auf dem Berliner Breitscheidplatz untersuchen soll. Seit 2020 ist der Katholik Sprecher für Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften sowie Antisemitismusbeauftragter der FDP-Bundestagsfraktion. Er ist schon mehrere Male nach Israel gereist und liebt Land und Leute, spricht auch etwas Hebräisch, das er sich selbst beigebracht hat. In seiner Freizeit kocht er gern für Freunde – unter anderem selbst hergestellte Nudeln. Zudem mag er israelische Netflixserien. Wenn die Bundestagswahl so ausgeht wie derzeit in Umfragen vorhergesagt, würde er unter den möglichen Konstellationen eine Jamaika-Koalition mit CDU und Grünen bevorzugen.