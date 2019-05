Favorit Jakob Feyen sichert sich den Bezirkstitel

Auf der Anlage St. Christina des TC Ravensburg sind die Jugend-Tennismeisterschaften des Bezirks Oberschwaben/Alb-Donau gewesen. Im Rahmen des WGV-Tenniscups kämpften laut Mitteilung 123 Kinder und Jugendliche aus der Region in 13 Altersklassen um die Bezirksmeistertitel.

Im Feld der Junioren U11 spielten sich die beiden Topgesetzten Niels Heigele (SSV Ulm 1846) und Levi Seeliger (TC Biberach) jeweils souverän bis ins Finale durch. Hier behielt Heigele knapp die Oberhand und gewann nach ausgeglichenem Spiel mit 6:3, 7:6.

Noch enger ging es im Finale der U12 her. Nachdem Michel Morgenbesser (TC Friedrichshafen) den ersten Satz im Tiebreak gewann, holte sich sein Kontrahent Jan Has vom TK Ulm den zweiten Satz ebenfalls mit 7:6. Den Match-Tiebreak und somit den Titel sicherte sich Morgenbesser mit 10:4.

Bei den Juniorinnen U12 spielte sich Thea Back (TK Ulm) ins Finale, wo sie auf die ungesetzte Maja Feyen (TV Biberach-Hühnerfeld) traf. Diese hatte im Halbfinale die an zwei gesetzte Aurelia Weinberger (TK Ulm) ausgeschaltet. Im Endspiel aber hatte Feyen gegen Back keine Chance, diese holte sich den Titel mit 6:2, 6:0.

Der Titel bei den U13-Junioren wurde in einem vereinsinternen Duell des TC Meckenbeuren-Kehlen entschieden. Hier setzte sich Nick Berens in einem spannenden Finale mit 6:3, 3:6 und 10:8 gegen Leon Möller durch, der sich als Ungesetzter überzeugend ins Finale gespielt hatte.

Äußerst spannend verlief auch das Finale der Juniorinnen U13 zwischen Jenna Frank (Spfr. Schwendi) und Johanna Öxle. Nachdem Frank den ersten Satz mit 6:4 gewann, holte sich Öxle den zweiten mit 6:3. Im Match-Tiebreak behielt die an eins gesetzte Frank mit 10:7 die Oberhand.

Ein weiteres vereinsinternes Duell gab es in der U14. Hier hatte Nemanja Bojkovic vom TC Ehingen alle Hände voll zu tun, um sich gegen Daniel Stepanenko mit 3:6, 6:3 und 10:6 den Titel zu holen. Bojkovic setzte sich zuvor in einem umkämpften Halbfinale im Match-Tiebreak gegen Julius Ohlhauser (SSV Ulm 1846) durch, während Stepanenko den an eins gesetzten Jonas Feyen (TC Friedrichshafen) in zwei Sätzen bezwang.

Im Feld der U16 holt sich der klare Favorit Jakob Feyen vom TC Friedrichshafen in überzeugender Manier den Titel gegen Tim Schulz (Spfr. Schwendi). Dieser hatte sich als ungesetzter Spieler mit drei klaren Siegen ins Finale gespielt und dabei auch den an zwei gesetzten Max Reinhart (TC Friedrichshafen) ausgeschaltet.

Bei den Juniorinnen U16 waren die vier gesetzten Spielerinnen im Halbfinale unter sich. Angelika Flachs (TV Biberach-Hühnerfeld) setzte sich mit 6:2, 6:2 gegen Liz Döhner (SSV Ulm) durch und Jule Feyen (TV Biberach-Hühnerfeld) schlug Carolyn Kraus (TC Ravensburg) mit 6:3, 6:4. Das Duell um den Titel gewann Flachs mit 6:4, 6:4.