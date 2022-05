FatCat kommt in die Zehnscheuer

Die Freiburger Funk’n’Soul-Band „FatCat“ will am Samstag, 7. Mai, in der Zehntscheuer in Ravensburg. für gute Laune sorgen. Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Bei „FatCat“ trifft Michael Jacksons Melodienreichtum auf den rauen Funk von James Brown und die Disco-Grooves von Earth Wind & Fire.

Auch Jazz, Ska oder Hard-Rock sind diesen badischen Künstlern nicht fremd. Im Rahmen ihrer „Move yo Ass“-Tour gastieren „FatCat“ nun auch in der Zehntscheuer. Die Tickets kosten im Vorverkauf und an der Abendkasse 20 Euro, ermäßigt 18 Euro. Karten im Vorverkauf gibt es beim Musikhaus Lange in Ravensburg oder der Tourist-Info.