Fastenpredigten starten in der Liebfrauen-Kirche

Die Fastenpredigtreihe in der Ravensburger Liebfrauen-Kirche steht dieses Jahr unter dem Titel „Heimat-Los“. Wie die Veranstalter mitteilen, beleuchten ab 1. März an insgesamt fünf Sonntagen jeweils um 17 Uhr eine Predigerin und vier Prediger den Heimatbegriff aus mehreren Blickwinkeln.

Den Auftakt macht am Sonntag, 1. März, der Rabbiner Tovia Ben-Chorin aus St. Gallen. Er predigt zum Thema „Land Israel: Politische oder mystische Heimat?“. Am 8. März wird Tobias Reiss den Bibelvers „Unsere Heimat ist im Himmel“ (Philipperbrief 3,20) auslegen. Jürgen Hohl aus Weingarten wird am 15. März zeigen, wie ihm seine Heimat zur Fremde wurde und er aus Weingarten wegziehen musste, nachdem er sich öffentlich zu seiner Homosexualität bekannt hatte.

P. Alfred Tönnis, predigtam 22. März, den Schlusspunkt setzt am 29. März Esther Berg-Chan, Religionswissenschaftlerin und Bildungsreferentin aus Stuttgart.