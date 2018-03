Fast jeder lässt sich vom Smartphone ablenken

Mitte Januar hat es einen schrecklichen Unfall in Karlsruhe gegeben: Ein 17-jähriges Mädchen lief – abgelenkt durch Kopfhörer und Smartphone – vor eine Straßenbahn und erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen. Immer häufiger passieren Unglücke dieser Art. Sogenannte Smombies (Kunstwort aus „Smartphone“ und „Zombie“) sind durch ihr Handy so abgelenkt, dass die ihre Umgebung kaum noch wahrnehmen. Die „Schwäbische Zeitung“ hat sich einmal in den Straßen Ravensburgs umgehört und die Leute gefragt, wie oft sie ihr Handy im öffentlichen Verkehr nutzen, ob ihnen dieser steigende Trend auffällt, warum so viele Menschen ihr Smartphone so oft benutzen und was für Lösungsvorschläge es gibt.

Sandra Häcker, 40, aus Bad Saulgau, besitzt ebenfalls ein Smartphone. Sie ist aber fest davon überzeugt, dass ihr ein Unfall aufgrund des Smartphones nicht passieren wird, da sie ihr Handy sehr selten im öffentlichen Verkehr nutzt. „Nur wenn ich am Rand der Fußgängerzone stehe, so wie jetzt gerade, um mal etwas nachzugucken. Aber im Auto benutze ich es nie.“ Weiter meint sie, dass ihr auch die steigende Zahl an sogenannten „Smombies“ auffällt. „Ja klar, gerade die jüngeren Leute, die laufen und trotzdem lesen oder die Augen auf dem Bildschirm haben.“ Das liegt laut ihrer Aussage vor allem daran, dass das Smartphone schon so stark im Alltag vieler Menschen eingebunden ist, dass es die meisten Leute gar nicht mehr merken, wie oft sie am Handy sind.

Spezielle Ampeln als Lösung?

Angelina Kolbl, 20, begleitet das Smartphone fast täglich, sie muss sich eingestehen: „Ab und zu benutze ich mein Handy auch in der Fußgängerzone beziehungsweise im öffentlichen Straßenverkehr, um meine Nachrichten zu checken, um mit anderen Leuten Kontakt zu halten.“ Ebenfalls fällt ihr auf, dass sehr viele Leute die kurze Wartezeit an der Ampel nutzen, um schnell eine Nachricht zu schreiben. Sie selbst habe jedoch ihr Handy so eingestellt, dass sie beim Autofahren keine Nachrichten bekommt und auch keine verschickt. Auch sie nannte den Grund dafür, dass es schon so eine Gewohnheit sei, sein Handy im Alltag zu benutzen. „Ich denke, dass man das schon so gewöhnt ist, immer in Kontakt mit seinen Freunden zu bleiben und auch ständig Nachrichten zu bekommen.“

Björn Stark, 36, aus Ravensburg: „Ich habe mein Smartphone auch schon während dem Laufen genutzt.“ Er gibt als Grund für das Nutzen des Smartphones an: „Man kann halt alles damit machen, Online-Banking, Nachrichten, E-Mail, privat wie auch geschäftlich, Musik hören tu ich aber nicht.“ Jedoch sagt auch er, dass er das Handy hinter dem Steuer nicht benutze. Als Lösungsvorschlag nennt er das Ampelsystem in Köln. Hier sind an insgesamt drei Kreuzungen testweise Ampeln in den Boden eingearbeitet. Sie sollen „Smombies“ schützen, wenn sie den Kopf Richtung Smartphone gesenkt haben. Jedoch wird dieses Projekt bereits jetzt als nicht erfolgreich bezeichnet. Eine andere Lösung hat auch er nicht.

Zwang, ständig erreichbar zu sein

Karl-Heinz Löffler, 69, aus Ravensburg besitzt kein Smartphone. Auch ihm fällt auf, dass immer mehr Menschen in der Öffentlichkeit ihr Handy benutzen. Jedoch denkt er, eine Lösung gefunden zuhaben: „Wie in England, dort sind auf Kopfhöhe Warnbinden um die Laternen und Ampeln gebunden. Und zwar in der Farbe Rot, damit man die Masten zum einen sieht und zum anderen, falls man doch dagegen läuft, geschützt ist. Trotzdem sollte man im Straßenverkehr das Handy nicht benutzten und sich auf die Straße konzentrieren.“ Warum dennoch so viel Menschen das Smartphone benutzen, ist im unerklärlich. „Ich weiß es nicht, ich habe selber keins, ich kann es mir nicht vorstellen.“

Susanne Lehel, 34, aus Meckenbeuren gesteht sich selbst ein, dass sie ihr Smartphone zu häufig nutzt. „Ich glaube, in der heutigen Zeit kann man sich so einer Sache schlecht entziehen. Die meisten nutzen es ja auch geschäftlich, und dadurch ist es halt schwierig, privat und geschäftlich zu trennen. Man sieht dann halt doch mal schnell, wenn man mal in der Mittagspause ist, aufs Handy.“ Sie ist der Meinung, dass Spiele „definitiv“ nicht Schuld daran seien. Sie hält eher den Zwang, ständig erreichbar zu sein, für den Grund, das Smartphone häufig zu nutzen.

Damaris Heim, 26, aus Ravensburg ist ebenfalls Besitzerin eines Smartphones. Laut eigenen Angaben benutzt sie ihr Handy relativ selten. Auch sie kennt Leute, die sehr oft auf ihr Handy sehen und nicht auf den Straßenverkehr achten. Auch sie ist der Meinung, dass „jeder immer erreichbar sein will und denkt, das Leben spielt sich nur dort ab“. Als Lösungsvorschlag schlägt sie höhere Strafen vor.