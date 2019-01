Fast eineinhalb Jahre verletzt: Comeback des Towerstars-Publikumsliebling rückt näher

Im Training der Ravensburg Towerstars ist seit einigen Wochen wieder ein Spieler dabei, bei dem lange nicht klar war, ob er überhaupt jemals wieder zurück aufs Eis kehren würde. Stephan Vogt, Ravensburger Urgestein und absoluter Publikumsliebling, hat seit fast zwei Jahren kein Pflichtspiel mehr absolviert. Doch nun sieht es aus, als könne es noch in dieser Saison ein Comeback geben.

„27. August 2017 gegen Krefeld.“ Klare Sache: An das fatale Testspiel kann sich Stephan Vogt noch sehr gut erinnern. Im Spiel gegen den Erstligisten rutschte der Ravensburger Stürmer in der Vorbereitung zur Saison 2017/18 so unglücklich in die Bande, dass sein Schien- und Wadenbein brach. Es begann eine lange Leidenszeit – zwei Operationen und unzählige Stunden in der Reha später sitzt der 31-Jährige nach dem Towerstars-Training gut gelaunt auf der Bank. „Ich hatte immer dieses Ziel vor Augen, noch einmal vor den Fans zu spielen, ihnen Danke zu sagen.“

Denn Vogt, der in Ravensburg natürlich sehr bekannt ist, bekam während seiner Verletzungszeit immer Unterstützung von den Fans. „Dafür bin ich sehr dankbar“, meint Vogt. Seit rund eineinhalb Monaten macht der 31-Jährige alle Trainingseinheiten mit. „Ich hatte Muskelkater in Muskeln, die ich gar nicht mehr kannte.“ Im Schlittschuh fühlt sich Vogt wieder wohl.

Stephan Vogt. (Foto: SZ-Archiv: Enderle)

Schneller als er dachte. Und auch sein Trainer zeigt sich angetan: „Es sieht richtig gut aus und es ist schön, dass er körperlich schon so weit ist“, sagt Jiri Ehrenberger. „Er spielt im Training Stürmer und Verteidiger, er macht alles mit. Ich habe die Hoffnung, dass ihn die Fans in dieser Saison noch auf dem Eis sehen werden.“

Oft Gedanken ans Aufhören

Das letzte seiner 669 Pflichtspiele für die Towerstars machte Vogt am 12. März 2017 – bei der 1:4-Niederlage im dritten Pre-Play-off-Spiel beim EHC Freiburg schoss die Nummer 55 das einzige Ravensburger Tor. Inzwischen sind 690 Tage vergangen. Eine extrem lange Zeit für einen, der vorher nie schwer verletzt war. „Und ja“, gesteht Vogt, „es gab viele Tage, an denen ich gedacht habe, ich lasse es.“ Doch die Liebe zu seinem Sport, den er seit 2005 für die Ravensburger ausübt, war groß. Dazu ist Vogt ein Kämpfer – nicht nur auf dem Eis. „Wer mich kennt, weiß, dass ich nicht aufgebe. Als zweifacher Vater bin ich zudem auch ein Vorbild, da kann ich nicht in Selbstmitleid zerfallen.“

Also schuftete Vogt Tag für Tag, Woche für Woche, um dahin zu kommen, wo er jetzt ist: kurz vor dem Comeback. „Man muss lernen, Geduld zu haben.“ Die hat er zwar, aber natürlich juckt es ihm mehr und mehr in den Fingern. Denn schließlich steuert die Saison auf eine entscheidende Phase zu. Nicht nur deshalb würde Vogt endlich wieder mithelfen können, wenn es auf dem Eis zur Sache geht, anstatt von der Bande aus zusehen zu müssen, wie sich die Teamkollegen schlagen. „Ich hoffe, dass es funktioniert“, sagt Vogt, wenn er an den Moment denkt, wenn er erstmals wieder für die Towerstars auflaufen wird. Noch weiß er nicht, wie sein Körper auf die Vollbelastung im Wettkampf reagieren wird. Keiner weiß das. Dazu muss er es einfach versuchen. Bereit dazu ist er.

Vogt wird immer Einschränkungen haben

Auf dem Eis bewegt sich Stephan Vogt schon fast wieder so flink wie vor seiner schweren Verletzung. Wenn er allerdings den Schlittschuh, der in seinem Fall wie ein Stabilisator für den Knöchel wirkt, auszieht, spürt er den Unterschied zu früher. Treppen laufen, joggen – „Ich werde immer Einschränkungen haben“, weiß Vogt. Doch auch das nimmt er hin wie Checks auf dem Eis. „Sprinter oder Fußballer werde ich halt nicht mehr.“ Den Fans der Towerstars wäre das herzlich egal. Denn sie wollen ihrer Nummer 55 schließlich wieder auf dem Eis zujubeln.