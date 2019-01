Fast den Flieger verpasst - und dann die große Liebe gefunden

Am Ortseingang von Riedhausen steht ein gelbes Haus. Zwei Etagen, Balkon, Garage und ein großer Garten. Knapp 800 Quadratmeter, mitten im Neubaugebiet. Vom Balkon aus geht der Blick auf eine Kapelle. Für mehr als 30 Familien entsteht hier der Traum der eigenen vier Wände. Auch für Mark Hänsgen und Yuki Someya-Hänsgen.

An einem Samstagvormittag stehen Yuki und Mark stolz vor ihrem Haus. Hinter einer Schutzfolie versteckt, befindet sich die Haustür. In den unverputzten Zimmern ragen Kabel aus den Wänden. „Hier kommt die Küche hin“, sagt Mark. „Dort wird das Wohnzimmer sein“, zeigt Yuki. Die beiden gehen aufgeregt hin und her.

Yuki und Mark vor ihrem Haus in Riedhausen. (Foto: Simon Siman)

Es gibt noch viel zu tun: verputzen, installieren, Boden verlegen, Balkongeländer montieren, streichen. Und dann noch Küche und Möbel. Im Frühjahr haben die Bauarbeiten begonnen.

Mark kam vor fünf Jahren für seine Ausbildung in die Region. Vorher hatte er im ländlichen Raum bei Paderborn gelebt. „Ich habe nie in großen Städten gewohnt“, sagt der 32-Jährige, „Tuttlingen war bisher die größte“. Umso erstaunlicher ist darum, wie er seine Yuki kennengelernt hat: In der größten Stadt der Welt - oder besser gesagt, auf dem Weg dorthin.

Von Tuttlingen in die größte Stadt der Welt

Es war an Silvester 2014, als Mark spontan vor dem Jahreswechsel fliehen wollte und beschloss, nach Japan zu fliegen. In München verpasste er seinen Flieger und musste über Frankfurt ausweichen. Dort erreichte er in letzter Sekunde das Flugzeug, das bereits auf ihn wartete. Schwer atmend und schwitzend setzte sich Mark auf seinen Platz am Notausgang – neben ihm saß Yuki.

Kaum vier Jahre später: Die Arbeiten am Haus in Riedhausen lassen die beiden von einer Baufirma machen. Nur streichen müssen sie selbst. Jeden Tag schauen sie nach dem Rechten, weit haben sie es nicht. Seit zwei Jahren wohnen sie in Riedhausen zur Miete und träumen seither vom eigenen Haus mit Garten.

An Silvester 2014 lernten sich die beiden in einem Flugzeug kennen. (Foto: Simon Siman)

Um den Rohbau herum herrscht Stille. Einige zukünftige Nachbarn arbeiten an ihren Häusern, entladen Autos, laufen in ihre eigenen Baustellen hinein und wieder hinaus. Ein Gefühl von Tatendrang und Neuanfang liegt in der Luft. In der Umgebung nur eine Landstraße und eine Kirche – eine typische 650-Seelen-Gemeinde im Kreis Ravensburg.

Über den Wolken packte Mark die Neugier

Yuki kehrte an besagtem Silvestertag mit einer Reisegruppe, die sie nach Amsterdam begleitet hatte, über Frankfurt zurück nach Tokio. Während sie über den Wolken ihren Reisebericht ausfüllte, packte ihren zugestiegenen Sitznachbarn die Neugierde. „Sie hatte so schnell geschrieben, in japanischen Schriftzeichen und dann wollte ich wissen: Was ist das? Was macht sie da? So sind wir ins Gespräch gekommen“, sagt Mark und sieht schmunzelnd zu seiner Frau. Um Mitternacht stießen sie an – mit Tomatensaft und Wein.

Sie hatte so schnell geschrieben, in japanischen Schriftzeichen und dann wollte ich wissen: Was ist das? Was macht sie da? Mark Hänsgen

Wenn sie über ihr neues Haus reden, geraten Mark und Yuki ins Schwärmen. Yuki möchte unbedingt Gemüse im Garten anpflanzen. Die 38-Jährige stellt es sich idyllisch vor: „Ich wollte immer einen Garten haben. Wenn wir dort sind, pflanze ich Tomaten, Zucchini und Kräuter an.“ Dass die beiden das Grundstück gefunden und sich für den Hausbau entschieden haben, war eine Mischung aus Zufall und Spontaneität. „Man muss im Leben auch mal was wagen“, sagt Mark. „Es gibt Leute, die sehr viel Zeit damit verbringen, den idealen Ort zum Leben zu finden. Wir haben hier alles was wir brauchen. Vor allem viel Ruhe und einen großen Garten.“

Yuki Someya-Hänsgen hat sich schon immer einen Garten gewünscht. (Foto: Lisa Dünser)

Als Yuki und Mark sich kennenlernten, war es alles andere als ruhig. In Tokio angekommen, war Mark komplett planlos. „Als Reisebegleiterin wollte ich ihm eigentlich nur helfen und sichergehen, dass alles ok ist“, sagt Yuki. Sie zeigte ihm die Bahnverbindungen auf der Karte und gab ihm ihren Facebook-Kontakt. Nur für den Fall. Er meldete sich und Yuki nahm Mark mit zu einem Tempel, in dem ein japanisches Neujahrsritual gefeiert wurde.

Dort erfahren die Japaner traditionell ihr Schicksal für das kommende Jahr. „Ich habe eine Münze genommen, in die Hände geklatscht und ein Stäbchen gezogen. Das schüttelt man dann so durch und zieht das Stäbchen raus. Dann bekommt man einen Zettel“, sagt Mark. „Wir haben beide das beste bekommen.“ Die ganze Nacht liefen sie durch die leuchtende Millionenstadt. Am Tokyo Tower küssten sie sich. Dort waren sie zwei Menschen unter 37 Millionen. In Riedhausen weiß jeder, wer sie sind.

Yuki und Mark in ihrer neuen Küche in Riedhausen. (Foto: Lisa Dünser)

Fortan führten sie eine Fernbeziehung – eine Fernostbeziehung. Mark nutzte jedes Zeitfenster, das sich ihm bot. Wenn Yuki mit einer Reisegruppe in Europa war, fuhr er hin. Einmal sogar nach Amsterdam. Für einen Tag. Mit dem Auto. Aus Tuttlingen. Nach eineinhalb Jahren heirateten sie und leben seitdem in Riedhausen.

Das Leben verändert sich

Mark arbeitet mittlerweile fest bei der Schwäbischen Zeitung in Ravensburg. Yuki ist im vierten Monat schwanger. Sie arbeitet als Amtsbotin fürs Rathaus auf 450-Euro-Basis. Dort macht sie sauber, räumt auf, betreut Kinder in der Grundschule, verteilt Essen und Post. Der Minijob – eine große Veränderung. Sie, die Weltenbummlerin, hat auf jedem Kontinent Freunde.

In Riedhausen muss sie sich anfangs erst noch zurechtfinden. Es gibt eine Grundschule und einen Kindergarten, aber keine Geschäfte oder Ärzte. Dafür einen Narrenverein, einen Sportverein und einen Angelverein. Und die Feuerwehr. Yuki lebt sich ein, lernt schnell Deutsch, geht zum Sportverein, malt und kocht - mal japanisch, mal schwäbisch.

Ihr Haus in Riedhausen ist beinahe fertig. (Foto: Lisa Dünser)

Am Ende fiel die Entscheidung für ihr neues Haus fast spontan. Für die Hälfte des Grundstücks hätten sie in Ravensburg deutlich mehr gezahlt. „Dann haben wir gesagt: Wenn nicht jetzt, wann dann. Ich wollte irgendwann ankommen. Also warum nicht hier. Wir können uns beide gut anpassen und sind keine schwierigen Menschen.

Wenn die anderen dann auch nicht schwierig sind, geht das schon“, sagt Mark und lacht. Am meisten freuen sie sich auf ihr erstes gemeinsames Weihnachten im neuen Haus. In der neuen Wohnsiedlung, mit ihrem neuen Leben - und bald sogar zu dritt.