Fast 400 Senioren-Briefwähler

Coronabedingt fand die Mitgliedersammlung des Seniorentreffs Ravensburg für die Jahre 2019 und 2020 erst am 14. Juli 2021 statt. Die Mitglieder hatten in einer Vorab-Abfrage dem Vorschlag des Vereinsvorstands zugestimmt, Wahlen und Entlastungen des Vorstandes und der Rechnungsprüfer schriftlich durchzuführen. Der Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden, Bernhard Steimle, sowie weitere wichtige Informationen wurden per Briefpost fristgerecht zugesandt. Um eine rege Beteiligung bei den Vorstandswahlen wurde gebeten.

Entsprechend dieses Wunsches beteiligten sich annähernd 400 Seniorinnen und Senioren des Vereins an der Briefwahl. Deren Ergebnis wurde im Präsenzteil der Mitgliederversammlung ermittelt. Dabei ergab sich sowohl eine Entlastung des alten Vorstands und der Rechnungsprüfer als auch ein deutliches Votum für den neuen Vorstand und die Rechnungsprüfer Dieter Gmeinder und Peter Blersch.

Die Aufgabenverteilung des neu gewählten Vorstands des Seniorentreffs ergibt sich wie folgt: Bernhard Steimle wurde als Vereinsvorsitzender bestätigt; Professor Dr. Jürgen Lackmann fungiert jetzt als sein erster Stellvertreter und Herr Bruno Unger übernahm das Amt des Schriftführers. Als neues Beiratsmitglied wurde Frau Dagmar Lehmann Teil des Vereinsvorstands.

Mit einem herzlichen Dankeschön wurde die langjährige und engagierte erste Stellvertreterin des Vorsitzenden, Eveline Pfau-Steinebrunner, verabschiedet und durch ein Präsent gewürdigt. Sie verlässt den Vorstand des Seniorentreffs aus persönlichen Gründen.

Die Mitglieder hoffen auf eine baldige Rückkehr zur Normalität der Vereinsarbeit mit ihren Veranstaltungen im Herbst diesen Jahres.