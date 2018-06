Fast 220 Schüler kommen zum Casting fürs Rutentheater 2013

„Denkt dran: Ihr müsst das ganze Konzerthaus füllen können. Also sprecht laut!“ Mit diesem Ratschlag fordert Regisseur Bodo Klose jeden Einzelnen beim Vorsprechen dazu auf, das Beste sehen und auch hören zu lassen. Casting-Teilnehmerin Janine Ruoff lässt sich das nicht zweimal sagen. Auf Kloses leichtes Kopfnicken hin mutiert sie ansatzlos zur wütenden Marktfrau und spuckt der auf sie gerichteten Kamera ihren Sprechtext förmlich in die Linse: „Das ist eine in-fa-me Lüge! Ihr glaubt einer lausigen Bettlerin? Ha!“ Empört hebt die 13-Jährige zum Satzende die sowieso schon feste Stimme. Genau so soll es sein, denkt sich der Laie. Was Bodo Klose denkt, das ist seiner gleichbleibend freundlichen Gelassenheitsmine nicht anzusehen. Niemand wird gerügt aber, auch keiner überschwänglich gelobt. Klose nickt, bedankt sich. So geht es Kandidat um Kandidatin. Drei Stunden lang.

Als Regisseur sucht Bodo Klose nun schon im zwölften Jahr unter allen Ravensburger Schülerinnen und Schülern die Schauspieler für das Rutentheater aus. Am Montagabend hat er bereits die Erst- bis Viertklässler und die Schüler der Oberstufe gesichtet. Jeweils 28 Bewerbern hat er dort zugesagt, so dass 56 der etwa 100 Schauspieler schon gefunden sind, als am Dienstag die Kinder der Klassen fünf bis acht in die Aula der Kuppelnauschule strömen. Unter 85 Mädchen und 40 Jungen hat Bodo Klose nun noch einmal die Qual der Wahl. Das ist Rekordbeteiligung. Trotzdem vergibt Klose nicht mehr als etwa 50 Rollen, die in zwei Besetzungen gespielt werden, für die er ergo 100 Schauspieler braucht. Mindestens 44 Mal wird er also am Ende des Castings noch in freudestrahlende Gesichter sagen können: „Ja, du bist dabei!“

Wer heute mit diesem Satz nach Hause geht, der wird bereits vom kommenden Montag an reichlich zu tun haben. Zweimal pro Woche heißt es ab dem 14. Januar nämlich: Proben, proben, proben. Für eine der begehrten Rollen im Rutentheater sind die ambitionierten Kinder und Jugendlichen bereit, so manche Stunde zusätzlich zu pauken. Für Carla Retzbach – im letzten Jahr bereits als Hofdame im Rutentheater- würde eine Absage nicht so schwer wiegen. „Ich hab jetzt in der achten Klasse so viele Termine: Nachmittagsschule und Tanzen und Klavierunterricht und Gesangsstunden“, sagt sie. Aber sie verleiht ihrer Vorsprechfigur, einer Wahrsagerin, so viel Mystik und Ausdruck, dass kein Regisseur an ihr vorbei kann. Weitaus schwieriger ist es da mit dem hochaufgeschossenen Zwölfjährigen, der vor der Aula-Türe noch vollmundig den Hamlet Klassiker „Sein oder nicht sein“ rezitiert hat. Bei ihm ist die Luft raus, bevor es richtig los geht. Für ihn wird wohl keine Rolle drin sein, denn nach seinem Vorsprechen hebt Klose dessen Anmeldebogen ohne zu zögern auf den Stapel mit den Ablehnungen.

Wobei die Rollen ja noch nicht einmal fest stehen. Immerhin schreibt Bodo Klose sich und seinen Schauspielern das Rutentheater-Stück 2013 höchstselbst auf den Leib. „Die Bettlerprinzessin“ -so viel steht fest- spielt in Indien, sie ist eine Geschichte von Arm und Reich, vereint Mark Twain und die Gebrüder Grimm, und sie soll ein bisschen was vom Dschungelbuch und ein wenig von Oliver Twist haben. Das ist den wartenden Jungschauspielern momentan noch herzlich egal. Sie wollen einfach mit dabei sein. Für die gut 80 Teilnehmer, die es in diesem Jahr nicht ins Theaterensemble geschafft haben, hat Klose nur einen Rat: „Versucht es einfach wieder. Und gebt dann richtig Gas!“

Der Rutentheater-Fahrplan sieht wie folgt aus: Kommenden Montag starten die Proben mit vier Einheiten eines Basis-Trainings, an dem alle 100 Schauspieler teilnehmen. Am 4. Februar werden alle Darsteller vermessen, um die Kostüme exakt anpassen zu können. Erst am 7. Februar erfahren die Nachwuchs-Schauspieler, in welche Rollen sie für „Die Bettlerprinzessin“ schlüpfen werden. In den folgenden Wochen proben die Darsteller jeweils montags und freitags, um zur Premiere am 12. Juli in Hochform zu sein, wenn um 19 Uhr im Ravensburger Konzerthaus der Vorhang aufgeht. Bis zum 21. Juli spielen die Darsteller dann in wechselnden Besetzungen (traditionell gibt es eine rote und eine blaue Besetzung) „Die Bettlerprinzessin“ in insgesamt 18 Aufführungen. Letzte Amtshandlung eines jeden Schauspielers ist die Teilnahme beim Festumzug am Montag, 22. Juli.