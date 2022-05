Fast 21 000 Euro für die Ukraine

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Strahlende Gesichter gab es am Dienstagabend in der Dr. Ludwig-und-Fanny-Erlanger-Halle des Bildungszentrums St. Konrad, als die SMV des Gymnasiums gleich zwei große Spendenschecks überreichen konnte. Um den Kriegsopfern in der Ukraine zu helfen, hatte die SMV Ende März einen Spendenlauf organisiert, bei dem eine Summe von 20 707,66 Euro zusammengekommen war. Dieser Betrag geht nun zu gleichen Teilen an Caritas International und an die Ravensburger Organisation Power Bridge, die vom Round Table ins Leben gerufen wurde.

Ursula Finger, die die Spende für Caritas International entgegennahm, war eigens aus Freiburg angereist, um sich bei den Schülerinnen und Schülern persönlich für ihr großes Engagement zu bedanken. In einem mit Bildern aus dem Kriegsgebiet untermalten Vortrag erläuterte sie, wie das Spendengeld vor Ort konkret verwendet wird. Neben der direkten Hilfe in der Ukraine unterstützt die Caritas International auch Hilfsprojekte in den Nachbarländern, wie zum Beispiel in Moldawien oder Polen, wo die ankommenden Flüchtlinge mit Nahrungsmitteln und Trinkwasser versorgt werden und Schutzräume für Kinder, sog. „Child Friendly Spaces“, bereitgestellt werden. Im Anschluss berichtete auch Sabine Schrey von der Arbeit der Power Bridge, die sich insbesondere auf die Lieferung von Sachspenden ins Kriegsgebiet konzentriert und die Betreuung der Flüchtlinge im Landkreis Ravensburg unterstützt. Mithilfe von Geld- und Sachspenden konnten bereits mehrere LKWs und Transporter an die polnisch-ukrainische Grenze geschickt werden und so die Geflüchteten unterstützen. Überreicht wurden die beiden Schecks von den Schülersprechern des Gymnasiums, Emilie Huchler und Victor Fischer.