Fasnets-Öffnungszeiten Hallenbad Eschach

Das Hallenbad Eschach, das seit Dezember 2014 wieder der Öffentlichkeit zur Verfügung steht, hat über Fasnet folgende Öffnungszeiten: Am Samstag, 14. Februar, bleibt das Hallenbad Eschach geschlossen.

Am Dienstag, 17. Februar, ist von 7 Uhr bis 10 Uhr, am Mittwoch, 18. Februar, von 7 Uhr bis 9 Uhr geöffnet. Am Samstag, 21. Februar, hat das Bad von 14 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. Dienstags wird um 9.30 Uhr, mittwochs um 8.30 Uhr Wassergymnastik angeboten, eine Anmeldung ist dazu nicht erforderlich. Am Samstag gibt es einen Spielenachmittag. Das Angebot ist speziell an Kinder und Jugendliche gerichtet. Es werden verschiedene Wasserspielgeräte zur Verfügung gestellt. Erwachsene zahlen 2 Euro Eintritt, Kinder von 6 bis 17 Jahren 1,50 Euro. Informationen unter der Telefonnummer 0751/22228 oder unter www.hallenbad-ravensburg.de.