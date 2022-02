Fasnet und Krieg in Europa - passt das noch zusammen? - Sagen Sie uns Ihre Meinung

Mit einem „Rathaussturm“ außerhalb des Rathauses haben Narren im oberschwäbischen Weingarten am „Gumpigen Donnerstag“ zur Fastnacht das Regiment an sich gerissen. Damit feierten die Narren den Auftakt in die Hochphase der schwäbisch-alemannischen Fastnacht - trotz Corona-Pandemie und des russischen Einmarsches in die Ukraine.