Fasnet trotz Corona: Gewinnt mit uns 1000 Euro für eure Zunft oder Guggenmusik

Die närrischen Tage im Südwesten werden in diesem Jahr anders. Alle Umzüge, Bälle und viele liebgewonnene Fasnets-Traditionen sind wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Aber: Die närrische Lebensfreude, das Ausbrechen aus gewohnten Rollen und einmal im Jahr jemand ganz anderes zu sein – das lassen sich die Narren nicht nehmen.

Schwäbische.de und die Schwäbische Zeitung werden trotz der Pandemie über Narren, Hexen, digitale Bälle und Feste berichten. Auf www.schwaebische.de sammeln wir ab dem 8. Februar alle Fasnet-News aus der Region – von der Ostalb bis zum Bodensee, vom Allgäu bis zur Donau. Doch damit nicht genug.

Narren trotzen dem Schmuddelwetter in Bad Saulgau. (Foto: Karl-Heinz Bodon) Beim großen Narrensprung in Bad Waldsee. (Foto: Karin Kiesel) Der Fasnet-Umzug 2020 in Ehingen. (Foto: Selina Ehrenfeld) Der Spaichinger Kinder-Umzug. (Foto: Anne Jethon) Närrisches Treiben in Tettnang am Gumpigen. (Foto: Linda Egger) Der Kinderball wird traditionell zum Abschluss der Spaichinger Fasnet gefeiert. Die Kinder bekommen immer nach dem Kinderumzug eine Tafel Schokolade geschenkt. (Foto: Anne Jethon) Die Narrenzunft Kleiekotzer beim Umzug in Stetten. (Foto: Sonja Niederer) Der Faschingsumzug in Ellwangen. (Foto: Michael Häußler) Eindrücke vom Vetter-Guser-Ball in Sigmaringen. (Foto: Lena Zielke) Rosenmontagsumzug in Westerheim. Der Narrenbaum in Ellwangen steht. (Foto: Thomas Siedler) Die Narren haben Aalen erobert. (Foto: Thomas Siedler) Narrenempfang Landratsamt Lindau (Foto: Julia Baumann) In Riedlingen wird am Fasnetsdienstag ohne Männer gefeiert. (Foto: Marion Buck) Beim großen Narrensprung in Ravensburg. (Foto: Dorothea Halbig) Der Zunftmeisterempfang "Lachende Kuh" in Isny. (Foto: Tobias Schumacher) So zogen die Narren 2020 durch Sommerstetten. 1 von 1

Wie könnt ihr mitmachen?

Neben den Berichten auf Schwäbische.de zu Fasnetsaktivitäten in der Region könnt ihr euch dieses Jahr mit einem Video über eure Zunft, Lumpenkappelle, Guggenmusik oder Gardegruppe selbst präsentieren - auf unseren Schwäbische.de-Fasnetseite und auf Regio TV.

Mitmachen geht ganz einfach: Schickt uns per WhatsApp, Facebook Messenger oder Signal ein maximal 90-sekündiges Video. Zeigt uns euer Brauchtum und eure Tradition, spielt euren besten Song, führt eure waghalsigste Akrobatik vor. Die Kontaktdaten findet ihr unten.

Wie soll das Video aussehen?

Die Clips dürfen informativ, witzig, musikalisch, ungewöhnlich oder actiongeladen sein. Die einzige Grenze sind die Corona-Regeln: Wir berücksichtigen nur Videos, in denen die geltenden Corona-Verordnungen des Landes eingehalten werden.

Wer dieser Tage schon Internet-Videos zu virtuellen Konzerten, Veranstaltungen und anderen verrückten Aktion während der Corona-Zeit gesehen hat, kann sich bestimmt inspirieren lassen.

Wir zeigen alle Videos auf unserer Fasnet-Seite, eine Auswahl an Videos wird außerdem auf Regio TV ausgestrahlt - am Ende küren die User in einer digitalen Abstimmung einen Sieger.

Was gibt es zu gewinnen?

Wer uns das originellste Video schickt, gewinnt 1000 Euro für die Nachwuchsarbeit im Verein. Dazu bekommt ihr eine ganze Seite in der Schwäbischen Zeitung und auch einen Platz auf Schwäbische.de.

Wir berichten in der Titelgeschichte unserer Wochenend-Ausgabe und auch im Netz über eure Zunft, Lumpenkapelle oder Guggenmusik - und darüber, wofür ihr das Preisgeld ausgeben wollt.

Was müsst ihr beachten?

Schickt uns euer Video am besten im mp4-Format bis zum Aschermittwoch, 17. Februar als Nachricht über den Facebook-Messenger unserer Seite Facebook.com/Schwäbische.de oder per WhatsApp oder Signal an diese Nummer:

0151-21020270 Die Nummer für eure Videos

Bitte filmt möglichst im Querformat (am besten 16:9) und in HD – diese Auflösung hat jede moderne Handykamera.

Damit wir euch auf der Fasnetseite von Schwäbische.de richtig vorstellen können, schreibt uns in ein paar Sätzen etwas zur Entstehung des Videos, gern auch als Audio-Nachricht. Außerdem brauchen wir euer Zunftwappen und ein Foto eurer Zunft im „jpeg-Format“.