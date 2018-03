Faschingsgesellschaft Milka macht Zeitreise ins Mittelalter

In Ravensburg wird auf Tradition gesetzt. Seit jeher. Das reicht zurück bis ins Mittelalter. Schon damals mussten die Stadtoberen wesentliche Probleme lösen: Wie soll der prächtige neue Turm aussehen? Soll sich der König tatsächlich vom Volk wählen lassen? Und wer kommt als Ehemann für die Prinzessin infrage? Wenn jemand diese verzwickten Fragen beantworten kann, dann die Ravensburger Faschingsgesellschaft Milka. Ihr Stück „Der Herr der Türme – oder: Warum mehlt der Sack?“ hat am Freitagabend im Ravensburger Konzerthaus Premiere gefeiert – und zwar auf eine Weise, die sich nur in Superlativen beschreiben lässt.

Der schöne, selbstverliebte König Daniel von der Veitsburg (wunderbar gespielt von Carlos Marschall) hat wie stets alle Hände voll zu tun, sein Reich unter Kontrolle zu halten: Das Volk muss er mit einer Scheinwahl milde stimmen, bei der nur einer gewählt werden kann – er selbst. Er muss den lästigen Pater Pius (ein authentischer Günther Bretzel) abwimmeln, der ihm die Beichte abnehmen will, und verspricht ihm ein Wartehäuschen bei der Liebfrauenkirche. Der König muss dem Baumeister der Reiches, Basti Gscheitle (in überzeugender Gestalt von Wolfgang Engelberger), Dampf unterm Hintern machen, damit dieser endlich den gewünschten Turm fertigstellt. Und schließlich muss er seine älteste, nicht gerade von Männern umschwärmte Tochter, Berta die Bärtige (Joe Rösch als liebreizende Prinzessin), unter die Haube bringen.

Aber König Daniel wäre nicht König Daniel, wenn er nicht die passenden Ratgeber an seiner Seite hätte. Das sind neben den „Rittern der Schwafelrunde“ vor allem der dienstbeflissene Hofnarr Simon der Kurze (ein überragender Tobias Gerstung), der „Mann fürs Grobe“. Gemeinsam entwickeln König und Hofnarr die Idee, Ritterspiele auszurichten und dabei einen Mann für die Prinzessin zu finden.

Brandschutz verhindert Hexenverbrennung

Während auf der Veitsburg die Köpfe rauchen, hat das Volk (mit tollen Nebenrollen) ganz andere Sorgen: Die lokalen Händler („Zieh kein Scheiß an, kauf bei Reischmann“) bekommen geschäftsschädigende Konkurrenz von einer fliegenden Händlerin aus Amazonien. Diese nimmt ihnen ohne schlechtes Gewissen die Kundschaft weg. Mit den Worten: „Wer seinen Kunden kein Scheißhaus anbietet, hat keine Kunden verdient.“ Dann wird auch noch die Verbrennung einer Hexe kurzerhand abgesagt, weil die Brandschutzmaßnahmen nicht eingehalten werden – sehr zum Leidwesen der sensationsgierigen Bürger. Denn diese hätten die Frau gerne brennen sehen, weil sie die Ehe für alle gefordert hatte und das hieße: „Katholiken heiraten Wiaschtgläubige und Ravensburger vermischen sich mit Häflern“.

Abseits des Trubels, im leeren Bärengarten, betritt schließlich ein junger Recke die Bühne: Ritter Ewald vom Mostgarten (genial verkörpert von Valentin Strehle). Begleitet wird er von seinem Knappen Walter (ein superwitziger Eberhard Haug), der den Mut seines Herren in höchsten Tönen lobt: „Er hat schon viele Heldentaten vollbracht, zum Beispiel den Kämmerer erdolcht oder das Kinderfest in Welfenfest umgetauft.“ Die nächste Heldentat des Ritters Ewald soll nun sein, die Tochter des Ravensburger Königs zu heiraten.

Moritaten-Sänger dürfen nicht fehlen

Wer der ohnehin schon mit zahlreichen Pointen gespickten Handlung das i-Tüpfelchen verleiht, das sind die erfrischenden Moritaten-Sänger Wolfgang Engelberger und Ekkehard Zeim. Sie geben dem Ganzen eine zusätzliche Würze – nämlich in Form von spitzzüngigen, ironischen und gereimten Strophen. Eine Kostprobe: „Das Problem der Überalterung löst die Verwaltung mit selektiver Ampelschaltung.“

Alles in allem ist es der Milka in diesem Jahr (wieder einmal) gelungen, eine witzige, wortgewaltige und mitreißende Persiflage des Stadtgeschehens abzuliefern. Dies ist der Verdienst des Regisseurs Marco Ricciardo, des Textteams um Eberhard Haug, der durch die Bank weg großartigen, professionellen Darsteller, der perfekt integrierten Gastgruppen und all der unverzichtbaren Helfer im Hintergrund. Das Publikum im Konzerthaus, überwiegend gekleidet zum Thema „Mittelalter und Märchen“, wusste die Leistung bei der Premiere am Freitagabend zu schätzen und bedachte die über drei Stunden dauernde Aufführung mit einem entsprechend opulenten Schlussapplaus.

Die Mitwirkenden

Darsteller: Carlos Marschall, Tobias Gerstung, Joe Rösch, Anja Vogel, Wolfgang Engelberger, Günther Bretzel, Ursula Mohring, Eberhard Haug, Mirjam Kessel, Ursula Burkhart, Egon Streicher, Elena Vetter, Anne Hund, Andreas Hein, Valentin Strehle, Daniela Engelberger, Ramona Heigle, Frank Müller

Moritaten-Sänger: Wolfgang Engelberger, Ekkehard Zeim

Hinter der Bühne: Edi Mader, Johann Mader, Beate Hessling, Anne Hund, Herta Herz-Brunner, Gitte Frank, Christoph Stehle, Ingrid Kink

Regie: Marco Ricciardo

Text: Eberhard Haug, Wolfgang Engelberger, Günther Bretzel, Tobias Gerstung, Daniela Engelberger, Marco Ricciardo

Gastgruppen: Fanfarenzug Rauenspurg, „Coro piccolo“ des Liederkranzes 1827 Ravensburg, Cwain und Latein-Formation vom Tanz-Center Geiger, Turn-AG der städtischen Gymnasien, Artistin Simone Fluhr