„Viel Spaß beim Putzen" hat ein Vandale am Wochenende an die Hauswand einer Grundschule in der Ravensburger Kuppelnaustraße geschmiert. Mit lila Farbe hinterließ er außerdem zusammenhanglose Linien und Symbole an der Wand, so die Polizei. Außerdem wurden Schaufeln und Baumstämme im Hof verteilt.

Das Polizeirevier Ravensburg bittet unter der Telefonnummer 0751 / 803 33 33 um Hinweise auf den Verursacher der Sachbeschädigung.