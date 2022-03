Fanfarenzug Rauenspurg veranstaltet Schnuppernachmittage

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Du bist männlich und mindestens 12 Jahre alt? Du hast Lust auf moderne Fanfarenmusik, gute Stimmung und verschiedene Aktivitäten mit Kameraden?

Dann komm´ gerne zu einem unserer Schnuppernachmittage am 9. April und 14. Mai, jeweils um 15.00 Uhr in unserem Vereinsheim (Höll 34, 88212 Ravensburg) vorbei. Wir wollen DICH in entspannter Atmosphäre kennenlernen und uns als Verein vorstellen. Zudem bieten wir dir die Möglichkeit, die zu erlernenden Instrumente auszuprobieren. Bring gerne deine Eltern oder Freunde mit. Es sind keinerlei Vorkenntnisse notwendig.

Damit wir in etwa wissen, mit wie vielen Interessenten wir rechnen können, bitten wir um Anmeldung per Nachricht auf den sozialen Medien oder über unsere Homepage. Weitere Infos findest du unter www.fz-rauenspurg.de. Wir freuen uns auf DICH! Es gelten die zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen Corona-Maßnahmen der Landesregierung.