Familienzentrum Lukas erhält Jahreszuschuss

Das im Eschacher Ortsteil Oberhofen angesiedelte Familienzentrum Lukas erhält auch vom kommenden Jahr an einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 22 065 Euro. Diese dauerhafte Verlängerung hat der Ortschaftsrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Das Zentrum des Diakonischen Werkes Ravensburg hatte erstmals 2015 diesen Zuschuss erhalten.

Sämtliche Fraktionen würdigten die Arbeit der Einrichtung, die sich in zentraler Lage neben Rathaus, Dorfgemeinschaftshaus und Seniorenzentrum befindet. Ortschaftsrätin Irmtraud Bürker (SPD) sagte: „Familienpolitik hört nicht mit der Kindertagesstätte auf.“ Gegründet worden war das Familienzentrum im Jahr 2013; es ist Anlaufstelle für Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen und bietet neben Beratungs- und Bildungsangeboten auch einen, wie es seitens der Stadtverwaltung heißt, niederschwelligen Ort der Begegnung und des Austausches. Es erfülle nachhaltig wichtige Aufgaben im Quartier, womit eine dauerhafte finanzielle Förderung durch die Stadt erforderlich sei, um dem Träger, dem Diakonischen Werk Ravensburg, Planungssicherheit zu geben.

Die Stadt fördert im Übrigen bereits weitere Familienzentren: den Familientreff der Caritas in der Seestraße mit jährlich 45 500 Euro und den Familientreff Momos Welt in der Weststadt mit jährlich 55 800 Euro, wobei letztgenannter Zuschuss derzeit noch befristet gewährt wird, jedoch geplant ist, diesen nach Ablauf der Befristung zu verstetigen.