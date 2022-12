Familientreff-Nikolaus beschenkt die Kinder gleich zweimal

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Nikolaus besuchte am 5. Dezember mit seinem Knecht Ruprecht 15 Familien im Stadtgebiet von Ravensburg und war auch auf dem Ravensburger Christkindlesmarkt unterwegs. Die Nikolaus-Aktion wurde vom Familientreff der Caritas Bodensee-Oberschwaben mit erfahrenen Teams durchgeführt. Vier Männer sind seit vielen Jahren als Nikolaus und Knecht Ruprecht in prächtigen Kostümen, stilecht ausgestattet mit Bischofsstab, Rute, goldenem Buch und Sack unterwegs. Die Familien sorgen für eine vorweihnachtliche Stimmung und manche Kinder sagen ein Gedicht auf oder erzählen eine Geschichte, andere singen oder spielen auf ihrem Instrument ein Weihnachtslied. Wer sich für den Besuch von Nikolaus und Knecht Ruprecht erkenntlich zeigen wollte, konnte dies in Form einer freiwilligen Spende tun. Jeder gibt, was er geben kann und möchte.

Bei dieser Aktion kamen insgesamt 800 Euro zusammen. Diese Summe kommt den Projekten der Kinderstiftung Ravensburg zugute. Darüber freuen sich die Projektleitung der Kinderstiftung Ravensburg, Roswitha Kloidt und Susanne Spill, die Leitung des Familientreffs Ravensburg.