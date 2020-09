Familienporträts in scheinbarer Eintracht

Damit das Theater Ravensburg am 1. Oktober, in seine neue Spielzeit starten kann, haben die Verantwortlichen die Wochen zuvor intensiv genutzt, um den Theaterbesuchern und Mitarbeitern ein Höchstmaß an Sicherheit in Coronazeiten zu gewähleisten. Das teilt das Theater in seiner Presseankündigung mit. Angefangen von Desinfektionsspendern in allen zugänglichen Räumen, Plexiglasschutz im Theatercafé und an der Kasse, Infrarotwasser- und Desinfektionsmittelspender in den Sanitäranlagen, sowie H14-Luftfilter im Theatersaal, die die Aerosole filtern sollen. Die Besucher müssen ihren Maskenschutz bis zum Einnehmen des Sitzplatzes tragen. Laut Ankündigung wird auch dort der Abstand von mindestens 1,5 Metern zur nächsten Besuchergruppe garantiert.

Das Programm startet am Donnerstag, 1. Oktober, und Freitag, 2. Oktober, jeweils um 20 Uhr mit „Der Zigeunerboxer“ von Rike Reiniger. In diesem bewegenden Theaterstück in der Inszenierung von Emrah Elciboga spielt Alex Niess laut Ankündigung mit großem Einfühlungsvermögen und dadurch sehr berührend die Lebensgeschichte des Boxers Johann „Rukeli“ Trollmann, dem die Nationalsozialisten den Meistertitel nehmen, weil er in ihren Augen „undeutsch“ gekämpft hatte.

Improtheater erleben

Am Samstag , 3. Oktober, ist um 20 Uhr Jazztime Ravensburg zu Gast im Theater und präsentiert mit der polnischen Jazzformation Immortal Onion eine der spannendsten Trios der polnischen Jazzszene. Zu diesem Live-Konzert wird es aufgrund des reduzierten Platzangebots auch einen Livestream geben. Wer den Auftritt von „Niess , Klawuhn und ihr Metzger“ beim diesjährigen Hirschgraben-Open-Air verpasst hat, kann dieses Improtheater am Samstag, 10. Oktober, um 20 Uhr auf der Theaterbühne nochmals erleben. Die Besucher dürfen dabei auch Vorschläge für Spielszenen unterbreiten und die drei Improvisationskünstler spielen dann aus dem Stegreif.

Das Stück eines gebürtigen Ravensburgers

Am Donnerstag, 15. Oktober, gibt es dann die erste Theaterpremiere in der Coronazeit. „Der Wind macht das Fähnchen“, ein Einfamilienstück aus der Feder des gebürtigen Ravensburger Autors Philipp Löhle, der mittlerweile zu einem der international meistgespielten Theaterautoren gehört, teilt das Theater Ravensburg weiter mit. Zum Inhalt: Neunzehnhundertungerade beginnt diese Geschichte um eine ganz normale Familie. Vater, Mutter, Sohn und Tochter lächeln regelmäßig in die Kamera für Schnappschüsse am Frühstückstisch oder im Italienurlaub, während die Zeit wie im Schnellvorlauf vergeht. Natürlich deuten sich bald die ersten Konflikte an, und jeder hütet seine kleinen Geheimnisse, wie das bei Mustermanns ebenso ist. Der erste große Krach ist allerdings unvermeidlich, nachdem der Vater das Potenzial des neumodischen Internets falsch einschätzt und aus Stolz seine Stelle kündigt. Auf Krise und Trennung folgen Wiedervereinigung und neue Familienporträts in scheinbarer Eintracht. Doch der Bruch lässt sich nicht mehr restlos kitten, und spätestens nachdem die Internetblase geplatzt ist – und der neue Job des Vaters gleich mit –, ist das harmonische Kleinbürgeridyll perdu. „Die Aufs und Abs in Philipp Löhles Einfamilienstück erinnern nicht von ungefähr an die Kursverläufe von Aktienwerten. Die Keimzelle der Gesellschaft wird zur kleinsten ökonomischen Einheit umdefiniert – so amüsant wie für die Familie fatal“, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.