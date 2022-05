Familienkonzert mit Erzählerin „Violina“

Das SWR-Symphonieorchester gastiert am Samstag, 21. Mai, um 11 Uhr im Rahmen des Bodenseefestivals im Konzerthaus Ravensburg und zeigt die Geschichte „Violina“. Diese wurde eigens für das Orchester zu ausgewählten Werken von Vivaldi, Mozart, Grieg und Britten verfasst, heißt es in einer Mitteilung. Sie beschreibt in knapp einer Stunde in Ich-Form das Leben der Geige Violina, die zu Vivaldis Zeit in der Meisterwerkstatt Montagnara das Licht der Welt erblickt und 300 Jahre Musik-Abenteuergeschichten erzählt. Sie eignet sich ab einem Alter von fünf Jahren. Der Eintritt für ein Kind kostet sieben Euro, ermäßigt fünf Euro. Erwachsene zahlen zwölf Euro. Der Familieneintritt kostet 33 Euro. Das Familienticket gilt für maximal zwei Erwachsene und bis fünf Kinder. Tickets gibt es ausschließlich bei der Tourist -Information Ravensburg zu kaufen. Der Vorverkauf ist ebenfalls in der Tourist-Information Ravensburg, Marienplatz 35, möglich unter der Telefonnummer Telefon 0751/82800, oder per E-Mail an tourist-info@ravensburg.de, außerdem an allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie online unter www.reservix.de