Familiengutscheine können online beantragt werden

Die neuen Familiengutscheine für 2021 sind da. Die Gutscheine für Kinder und Jugendliche können in der Eissporthalle, im Flappachbad, bei kulturellen städtischen Veranstaltungen und im Hallenbad eingelöst werden, sobald dies coronabedingt möglich ist.

Anträge sind laut Mitteilung der Stadtverwaltung ab sofort möglich online unter www.ravensburg.de. Die Gutscheine werden danach von den jeweiligen Bürgerämtern der Stadt und der Ortsverwaltungen zugesandt. Gleichzeitig können dort auch die Gutscheine für die Familientage im Flappachbad, die an drei Wochenenden im Sommer stattfinden, beantragt werden.

Jedes Ravensburger Kind im Alter zwischen 6 und 18 Jahren erhält für 2021 eine Karte mit acht Eintritten für das Hallenbad, sowie zehn Gutscheine zum freien Eintritt in die Eissporthalle und das Flappachbad. Bei kulturellen Veranstaltungen der Stadt, etwa in der Bücherei, im Kunstmuseum oder bei Stadtführungen, kann der Gutschein mit einem Wert von zwei Euro eingelöst werden. Kinder aus Familien, die die Voraussetzungen für das Bildungs- und Teilhabepaket erfüllen (Hartz IV-Leistungen, Wohngeld oder Kindergeldzuschlag) erhalten zusätzlich fünf Gutscheine und vier freie Eintritte ins Hallenbad. Die Gutscheine 2021 sind ein Jahr gültig. Die Gutscheine für die „Familientage“ im Flappachbad gibt es für alle Familien in Ravensburg – auch für Familien mit Kindern unter sechs Jahren.