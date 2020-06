Familien erhalten Saisonkarten und Gutscheine fürs Flappach

Auch in diesem Jahr sind, trotz coronabedingter Einschränkungen des Badebesuchs, Saisonkarten für Familien zum Besuch des Flappachbads erhältlich. Anderslautende Berichte seien falsch, schreibt die Stadtverwaltung in einer Meldung. Weitere Saisonkarten werden allerdings nicht ausgegeben.

„Dieser Schritt wurde bewusst gewählt, um Familien, die 2020 nicht verreisen können, in diesem Sommer trotzdem ein Stück Urlaubs-Feeling zu geben. Alle Eintrittspreise sind zum Vorjahr gleichgeblieben“, so die Stadt. Eine Familiendauerkarte kostet 94 Euro und kann von Eltern mit Kindern an der Kasse im Freibad erworben werden. Trotz Dauerkarte müssen auch Familien über die „SchwimmApp“ (frei erhältlich in den App-Stores) oder telefonisch vor dem Badebesuch Plätze reservieren. Dauerkarten für Einzelpersonen seien in diesem Jahr nicht möglich, da aufgrund der stark begrenzten Besucherzahl keine adäquate Zugangs- und Flächenplanung möglich sei.

Coronabedingt können die „Familientage“ im Flappachbad dieses Jahr nicht an festen Terminen stattfinden. Hier hat die Stadt entschieden, dass die Gutscheine „Familientag im Flappachbad“ in diesem Jahr an jedem geöffneten Tag eingelöst werden können und nicht wie in den letzten Jahren nur an bestimmte Tagen an festgelegten Wochenenden.

Die Gutscheine gibt es im Bürgeramt, im Weststadtbüro und bei den Ortsverwaltungen in Eschach, Taldorf und Schmalegg. Voraussetzung ist die Vorlage eines Personalausweises oder Kinderausweises. Die Gutscheine erhalten alle Ravensburger Familien mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren. Kinder unter sechs Jahren haben immer freien Eintritt.