Familie Feldmann Stiftung spendet 2500 Euro

Die Familie Feldmann Stiftung unterstützt auch in diesem Jahr wieder die Arbeit des Vereins „Frauen und Kinder in Not“ in Ravensburg. Als Nikolausgeschenk hat der Verein jetzt die Spende in Höhe von 2500 Euro von der Familie Feldmann Stiftung angenommen. Auf dem Bild übergeben (von links) Bernhard Feldmann, Stiftungsvorstand Susanne Feldmann, Franz Feldmann Kuratoriumsvorsitzender, Hanni Feldmann und Hubert Feldmann den Scheck an Irma Frey, Mitglied des Vorstands. Der Betrag wird gezielt für die Arbeit mit den Kindern eingesetzt. Der Verein ist für den Einsatz zu einem großen Teil auf Spenden angewiesen. Somit kann der Verein das Geld für vielfältige Projekte einsetzen. Foto: Siegfried Heiss