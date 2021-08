Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Samstagmittag wegen eines Brandalarms zu einer Wohnanlage in die Gartenstraße ausgerückt. Ein Rauchmelder hatte ausgelöst und war über längere Zeit aktiv, woraufhin eine Nachbarin die Wehrleute verständigte. Diese öffneten, nachdem sich in der Wohnung trotz Anzeichen auf Bewegung niemand meldete, die Tür und entdeckten einen Bewohner schlafend. Zu einem Brand war es nicht gekommen, wie die Polizei mitteilt.