Falsche TWS-Mitarbeiter unterwegs

Zwei Unbekannte, die am Montag gegen 10.30 Uhr an einer Wohnung in der Neuhaldenstraße in Torkenweiler klingelten und vorgaben, den Zählerstand ablesen zu müssen, hatten wohl unlautere Absichten, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Da die Bewohnerin wusste, dass der Zählerstand bereits per Post übermittelt wurde und auch eine Rückfrage bei den Technischen Werken Schussental (TWS) ergab, dass keine Mitarbeiter unterwegs seien, öffnete die Frau richterweise nicht die Tür.

Polizei sucht Zeugen

Der ältere der beiden Männer hat graue Haare, trug eine Brille und war mit einer grauen Mütze bekleidet. Dieser führte das Gespräch und sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Sein Begleiter hat eine stämmige Figur, trug eine kurze Hose sowie ein Achselshirt und führte eine Taschenlampe mit sich. Zeugen, denen die beiden Männer aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg unter der Telefonnummer 0751/8033333 zu melden.