Falsche Handwerker bestehlen Seniorin

Dreiste Diebe haben sich am Donnerstag als falsche Handwerker ausgegeben und eine 85-Jährige in ihrer Wohnung in der Weißenauer Straße bestohlen. Laut Polizei haben die Täter sich unter dem Vorwand, die Wasserleitungen wegen einer Störung in der Nachbarschaft überprüfen zu müssen, Zutritt zur Wohnung verschafft. Während sie die Seniorin anwiesen, die Wasserleitung im Badezimmer zu betätigen, durchsuchten die Diebe die Wohnung und öffneten unter anderem einen Tresor. Insgesamt erbeuteten die zwei Männer Schmuck und Bargeld im fünfstelligen Bereich. Das Polizeirevier Ravensburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0751 / 8033333 entgegen. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor Trickbetrügern an der Haustüre. Tipps gibt es unter polizei-beratung.de oder bei der polizeilichen Beratungsstellen. Diese erreicht man unter ravensburg.pp.praevention@polizei.bwl.de.