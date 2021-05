Falsche Bankangestellte am Telefon versucht an Geld zu kommen

Eine falsche Bankangestellte hat versucht am Donnerstagvormittag an das Ersparte eines 82-Jährigen zu gelangen, wie die Polizei berichtet. Die Frau behauptete am Telefon gegenüber dem Senior, dass dieser ein Abonnement abgeschlossen habe. Aufgrund angeblich ausstehender Zahlungen werde nun eine vierstellige Summe von seinem Konto gepfändet. Die Anruferin verwies auf einen Gerichtsvollzieher, der dem 82-Jährigen in einem weiteren Telefonat ankündigte, sein Konto zu sperren.

Der Rentner beendete das Gespräch und verständigte die Polizei. Ein finanzieller Schaden ist ihm bislang nicht entstanden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt in diesem Zusammenhang erneut vor sogenannten „Schockanrufen“.

Die Polizei rät, bei Anrufen dieser Art misstrauisch zu sein und das Gespräch zu beenden. Keinesfalls sollten vertrauliche Daten wie Kontonummern herausgegeben werden. Weitere Informationen gibt es unter www.polizei-beratung.de oder bei der polizeilichen Beratungsstelle unter Telefon 0751/803 10 48.