Falsch abgebogen – Autos kollidieren

Über eine rote Ampel gefahren und mit einem anderen Pkw kollidiert ist am Montagnachmittag ein Autofahrer auf der Kreuzung Ettishofer Straße und Niederbieger Straße in Ravensburg.

Der 74-jährige Golf-Fahrer befuhr nach Angaben der Polizei gegen 15.45 Uhr die Ettishofer Straße und hielt an der Kreuzung zur Niederbieger Straße hinter einem vorausfahrenden Auto an. Dieser bog rechts ab, da die auf Rot stehende Ampel mit einem Grünpfeil ausgestattet ist. Anschließend fuhr auch der 74-Jährige in die Kreuzung ein, jedoch, um links abzubiegen. Hierbei kollidierte er mit dem Opel einer 34-Jährigen, die die Niederbieger Straße in Fahrtrichtung Innenstadt befuhr. Durch den Aufprall wurde der Wagen der Frau derart beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt.