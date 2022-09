Faire Woche prangert Arbeitsbedingungenin der Textilbranche an

Unter dem Motto „Fair steht dir“ informiert die bundesweite Faire Woche vom 16. bis 30. September über die Folgen des Textilkonsums und die Vorteile von Kleidung aus fairem Handel. Weltläden, Schulen, Fairtrade-Initiativen, Kirchengemeinden und viele weitere Akteure laden mit rund 2000 Veranstaltungen dazu ein, den fairen Handel kennenzulernen. Auch der Weltladen Ravensburg ist mit einer Veranstaltung dabei, geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Anhand der Gegenüberstellung von konventionellen und fair produzierten Kleidungsstücken möchte das Weltladenteam auf die untragbaren Bedingungen in der Textilproduktion hinweisen. Eine Rabattaktion wird in diesen zwei Wochen ebenso angeboten wie Wegweiser durch das „Label-Labyrinth“. Die Fair-Handels-Bewegung fordert die Politik zum Handeln gegen unfaire Handelspraktiken in der Textilindustrie auf. Mit einer Unterschriftenaktion können die Kunden sich an dieser Kampagne beteiligen.