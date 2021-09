Faire Stadt-Rallye durch die Ravensburger Innenstadt

Unter dem Motto „Zukunft fair gestalten – #fairhandeln für Menschenrechte weltweit“ findet vom 10. bis 24. September bundesweit die Faire Woche statt. Daran beteiligt sich auch der Weltladen Ravensburg. Höhepunkt ist eine faire Stadt-Rallye durch Ravensburg. Dabei lernen die Teilnehmenden unter anderem lokale Einzelhändler kennen, die sich für Nachhaltigkeit einsetzen. An der Stadt-Rallye nehmen neben dem Weltladen die Geschäfte Firle und Franz, Bäckerei Decker, Comeback Second Hand, Immanuel Buchladen sowie Mink Stoffe teil. Wer mitmachen möchte, muss sich in einem dieser Geschäfte einen Rallye-Pass abholen. In den Schaufenstern sind Faire Produkte versteckt. Wer sie findet, erhält einen Stempel und muss eine Quizfrage beantworten. Mit vollständig und korrekt ausgefülltem Rallye-Pass erhalten alle Teilnehmenden einen Preis im Weltladen Ravensburg.

Im Aktionszeitraum unterstützen außerdem viele Ravensburger Geschäfte die Idee eines menschenwürdigen Fairen Handels, indem sie Rabattkarten für den Weltladen Ravensburg an ihre Kunden ausgeben. Weitere Infos unter www.fairewoche.de