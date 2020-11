Fahrzeuge stoßen zusammen

Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro ist am Samstag gegen 15 Uhr an der Kreuzung Rautbrühl und der Straße „Im Karrer“ in Ravensburg entstanden. Wie die Polizei berichtet, missachtete ein 51-Jähriger mit seinem Audi die Vorfahrt eines ebenfalls 51 Jahre alten Suzuki-Fahrers. Die beiden Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Verletzt wurde niemand.