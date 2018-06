Fahrzeuge stoßen an Kreuzung zusammen

Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge im Kreuzungsbereich der Meersburger Straße/Jahnstraße sind am Montag gegen 17.15 Uhr insgesamt 12 000 Euro Sachschaden entstanden. Ein 31-jähriger Mercedes-Fahrer war laut Polizeibericht auf der Georgstraße aus Richtung Weingarten kommend in Richtung Weißenau unterwegs und hielt auf dem rechten Geradeausfahrstreifen bei Rot an. Nachdem die Ampelanlage für Rechtsabbieger auf Grün umgeschaltet hatte, fuhr der Mercedeslenker los, obwohl die Ampel für ihn noch auf Rot stand. In der Kreuzungsmitte kam es zur Kollision mit einer 60-jährigen Nissan-Lenkerin, die aus Richtung Weststadt auf die Kreuzung gefahren war. Personen wurden bei dem Unfall nach Angaben der Polizei nicht verletzt.