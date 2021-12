Lackschaden in noch unbekannter Höhe hat im Zeitraum zwischen Montag, 16 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr ein Vandale an einem Auto in der Burgstraße verursacht. Der Unbekannte zerkratzte die komplette Fahrerseite des Wagens mit einem spitzen Gegenstand. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751 / 803 33 33 entgegen.