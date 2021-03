Einen geparkten Toyota RAV 4 hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Donnerstag zwischen 9.45 und 10 Uhr auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Schmalegger Straße in Ravensburg angefahren.

Nach dem Zusammenstoß, bei dem Sachschaden von mehreren Hundert Euro entstand, suchte der Unbekannte das Weite. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter der Telefonnummer 0751/8033333 entgegen.